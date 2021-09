Jeux paralympiques : Loïc Vergnaud décroche une 3e médaille d'argent

Et de trois ! Loïc Vergnaud décroche ce jeudi matin une nouvelle médaille aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après le contre-la-montre et la course individuelle, le natif de Saint-Martin-d'Estréaux, dans le Roannais, décroche une nouvelle médaille d'argent sur le relais mixte en compagnie de Riadh Tarsim et Florian Jouanny.

Vergnaud héroïque dans le finish

Cette nouvelle médaille d'argent le handbike tricolore l'a doit notamment à la magnifique performance de Loïc Vergnaud. Parti en troisième et dernière position, le cycliste de 42 ans a dépassé sous une pluie battante les USA dans les derniers hectomètres. Le relais français termine à 31 secondes de l'Italie sacrée championne olympique.

Il s'agit de la 43e médaille pour la France lors de ces Jeux paralympiques.