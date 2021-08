Jeux Paralympiques : médaille de bronze pour l'Amiénoise Erika Sauzeau en aviron

Objectif atteint pour Erika Sauzeau aux Jeux paralympiques de Tokyo ! La rameuse originaire de la Somme a obtenu à Tokyo ce dimanche la médaille de bronze en aviron : troisième place en finale de la course du Quatre barré mixte (PR3).

Engagée en équipe sur le bateau français, l'athlète originaire de Beauval près de Doullens monte sur le podium avec son équipe, également composée de Antoine Jesel, Remi Taranto, Margot Boulet et du barreur Robin Le Barreau. Le bateau français a pris la 3e place de la course, avec un chrono de 7 minutes et 27 secondes, derrière la Grande-Bretagne, médaille d'or et les Etats-Unis, médaille d'argent.

La France devance pour huit secondes le bateau australien, qui a pris la 4e place. A 39 ans, Erika Sauzeau décroche sa première médaille paralympique. L'aboutissement d'une reconversion réussie pour l'ancienne militaire, paralysée de la jambe gauche après un accident il y a 20 ans.

Au passage, première médaille pour la Somme sur ces Jeux paralympiques de Tokyo. Il n'y avait pas eu de médaille pour les athlètes du département aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après Erika Sauzeau, il reste encore deux athlètes samariens engagés : Corentin Ermenault, guide du cycliste mal-voyant Alexandre Lloveras, et Redouane Hennouni-Bouzidi, aligné en athlétisme sur le 1 500m.