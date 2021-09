Jeux paralympiques : 4ème podium pour le cycliste Alexandre Léauté, la France passe le cap des 40 médailles

La France a désormais 42 médailles aux Jeux Paralympiques de Tokyo. La délégation tricolore en a décroché quatre de plus depuis mercredi. Le cycliste Alexandre Léauté vient de décrocher le bronze ce jeudi matin aux Jeux Paralympiques de Tokyo : c'est sa quatrième médaille.

La France a désormais 42 médailles à son actif aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Ce jeudi matin, le cycliste Alexandre Léauté a décroché le bronze en para cyclisme sur route, catégorie C1-3, sa quatrième médaille lors de ces Jeux. Idem pour la cycliste Marie Patouillet en catégorie C4-5.

Ce mercredi, le nageur Ugo Didier a également remporté le bronze en 200 mètres 4 nage. Alexandre Léauté complète la liste des derniers succès tricolores, avec une médaille d'argent en saut en longueur (catégorie T64). Au total, la délégation française a 7 médailles d'or, 11 en argent et 24 en bronze.

Quatrième médaille pour Alexandre Léauté

Alexandre Léauté finit ses Jeux paralympiques avec autant de podiums que d'épreuves individuelles. Le cycliste français a décroché une médaille de bronze ce jeudi matin dans la course en ligne (catégorie C1-C3). Sous une pluie torrentielle et dans le brouillard, le coureur de 20 ans a été le plus rapide parmi le groupe de poursuivants, arrivés près de sept minutes derrière le duo britannique qui prendre les deux premières places à l'issue d'un parcours vallonné de 79 kilomètres. "A 20 ans, faire quatre médailles, je n'ai pas les mots, c'est juste fantastique", savoure-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Premier médaillé d'or de la délégation française après sa victoire en poursuite individuelle (catégorie C2), le Breton avait ensuite pris l'argent dans le kilomètre et le bronze dans le contre-la-montre sur route. Avec quatre médailles en poche, Alexandre Léauté qui ne pédale que d'une jambe, étant hémiplégique côté droit, sera attendu dans trois ans aux Jeux de Paris.

Le bronze pour Marie Patouillet

Le vélo réussit décidément aux Français : Marie Patouillet, déjà médaillée de bronze sur piste en poursuite, vient de doubler la mise ce jeudi matin, en décrochant la 3ème place lors de la course en ligne sur route (catégorie C4-5). Comme Alexandre Léauté, la cycliste a pédalé sous de vives averses.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'argent pour l'athlète Dimitri Pavadé

Dimitri Pavadé est allé chercher la médaille d'argent en saut en longueur mercredi, avec un bond à 7,39 mètres, battant son record de 14 centimètres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Français, amputé à la jambe droite après un accident du travail à 18 ans, dispute ses premiers Jeux Paralympiques. "C'est le graal cette médaille-là, je me suis régalé", savoure-t-il. Il arrive derrière l'Allemand Markus Rehm sur le podium.

Ugo Didier en bronze

Le nageur toulousain Ugo Didier a quant à lui enregistré sa deuxième médaille de ces Jeux Paralympiques de Tokyo, en prenant la troisième place en 200 mètres 4 nages. Il avait déjà été glané l'argent sur 400m nage libre. L'étudiant de 19 ans, né avec les pieds bots et les membres inférieurs atrophiés, a décroché le bronze avec un temps de 2'17"15.