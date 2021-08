Jeux Paralympiques : la judokate Sandrine Martinet décroche la médaille d'argent à Tokyo

Sandrine Martinet a remporté ce vendredi matin la médaille d'argent, pour ses 5e et derniers Jeux paralympiques à Tokyo. A 38 ans, dans la catégorie des moins de 48 kilos, la judokate malvoyante originaire de Mâcon et licenciée à l'US Orléans décroche ainsi sa 4e médaille olympique.

La judokate Sandrine Martinet, pensionnaire de l'US Orléans, a décroché la médaille d'argent ce vendredi matin en finale des Jeux Paralympiques à Tokyo. La Française s'est inclinée en finale sur ippon pendant le golden score face à l'Azerbaïdjanaise Shahana Hajiyeva (1/1 à la fin du temps réglementaire). Sandrine Martinet concourait dans la catégorie des moins de 48 kilos, nouvelle pour elle qui jusque-là évoluait en moins de 52 kilos. C'est la 7e médaille pour l'équipe de France dans ces Jeux.

Cette médaille d'argent, c'est tout de même une fin de carrière en beauté pour ses cinquièmes et derniers Jeux. Déjà médaillée d'argent en 2008 et 2012, et en or en 2016 à Rio, la judokate de 38 ans, malvoyante, est également kinésithérapeute à Mâcon où elle vit avec son mari et ses deux enfants.