"Un rêve de post-accidentée" : l'athlète berrichonne Manon Genest aux Jeux Paralympiques pour la première fois

"C'est maintenant le grand jour, ce jour tant attendu". Manon Genest, l'athlète castelroussine s'est envolée il y a quelques jours pour le Japon où elle participe à ses premiers Jeux Paralympiques, qui s'ouvrent ce mardi 24 août. La jeune femme concourra sur l'épreuve du saut en longueur (catégorie T37) dimanche 29 août.

"Il y a vraiment une grande part d'excitation pour cet événement que je prépare depuis, non pas quatre ans, mais cinq ans désormais, confie Manon Genest. On voit enfin l'apogée de tous ces efforts, donc c'est beaucoup d'excitation, un peu de peur aussi parce que je suis consciente, au fond de moi, que je n'ai pas le droit de me louper. C'est ce qui va me permettre, je l'espère, de donner le meilleur de moi-même le jour du concours".

Objectif : "repartir de Tokyo sans aucun regret"

Après des années d'entraînement, Manon Genest va donc participer à ses premiers Jeux Paralympiques. "C'était un rêve de post-accidentée, un challenge qu'on m'avait fixé pour que je retrouve l'envie de me lever le matin quand j'allais au plus mal en centre de rééducation, confie l'athlète. On savait que c'était un challenge qui normalement était inaccessible, mais il fallait viser très haut pour que je retrouve le moral et l'envie de faire plein de petites choses pendant ma rééducation".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Jamais je n'aurais pensé arriver à ce stade-là, poursuit-elle. Donc, avec du recul, je suis la première étonnée et même moi je ne comprends pas comment j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Je me dis que c'est la beauté de la vie et du sport de haut niveau, qui peut nous transcender et nous révéler d'une autre manière, autant humainement que physiquement".

ÉCOUTEZ - Manon Genest, très fière de concourir à ses premiers Jeux Paralympiques Copier

La jeune femme de 28 ans est licenciée à la fois à Décines, près de Lyon (en tant que valide, où elle s'entraîne) et à la Berrichonne Athlétic Club (en handisport), son "club de coeur" comme elle l'appelle. Elle raconte avoir assez mal vécu le report des Jeux à cause de la crise du Covid. "Les Jeux, c'était cinq ans après mon accident", explique-t-elle.

"La cinquième année post-accident est assez symbolique chez les accidentés en général. Pour moi, elle l'était vraiment, poursuit-elle. Et c'était l'objectif que je m'étais fixée quand j'étais en centre de rééducation, donc ce report et cette incertitude de ne pas savoir s'ils allaient être reportés ou annulés, ça a été très difficile à vivre".

S'il y a des larmes de joie, tant mieux. S'il y en a d'autres, on fera avec. Garder ce côté très humain, c'est important

La jeune femme, qui a largement battu son record personnel au championnat d'Europe handisport en Pologne en juin, vise un nouvel exploit. "J'espère bien entendu revenir avec une médaille et un record de France, mais on ne sait pas, c'est le concours d'une journée, on ne sait pas ce qu'il peut se passer, assure Manon Genest. Je me fixe comme premier objectif de repartir sans regret, c'est le plus important et ce n'est pas le plus facile".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Jusqu'au dernier saut, je veux être capable de m'investir, de repousser mes limites à chaque fois, d'aller chercher davantage au fond de moi-même pour aller chercher la performance, espère l'athlète castelroussine. J'espère que le record personnel y sera, et bien sûr la médaille. Mais avant tout, je vise surtout le fait de repartir sans regret. S'il y a des larmes de joie, tant mieux. S'il y en a d'autres, on fera avec. Garder ce côté très humain, c'est important".

Un tremplin pour Paris 2024

Des espoirs de médailles. Et pourtant, Manon Genest s'est mise au saut en longueur sur le tard. Six ans après l'accident qui affaiblit ses membres du côté gauche, elle s'est entraîné et a concouru sur le 400 mètres, avant de tenter le saut. "C'était pas du tout mon sport, je m'y suis découverte fin 2019 parce que je tournais un peu en rond sur le 400 mètres, explique-t-elle. Au bout d'un moment, j'avais besoin de m'évader, une fois par semaine, en faisant un petit peu de saut en longueur".

"Les Jeux Paralympiques de Tokyo restent un tremplin vers Paris 2024, ajoute la jeune femme. Je suis encore trop jeune dans le sport de haut niveau, et sur le saut en longueur d'autant plus, donc là ce sera une première expérience et l'objectif c'est d'aller chercher une plus belle médaille encore à Paris 2024".

ÉCOUTEZ - Manon Genest veut repartir de Tokyo "sans aucun regret" Copier

Dans le contexte sanitaire actuel, Manon Genest s'est envolée pour Tokyo sans ses proches et sans son entraîneur. Alors elle assure que se sentir soutenue par les habitants de sa région l'aident beaucoup. "Quand on est berrichonne un jour, on l'est toute sa vie ! Donc j'espère faire honneur au mieux au Berry", sourit celle qui est aux côtés d'une autre Berrichonne de naissance : Gloria Agblemagnon, jeune athlète de 23 ans qui concourra en lancer de poids. Elle est née à Vierzon et a grandi dans le Cher, avant de partir vivre et s'entraîner dans le Loiret.