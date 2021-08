Jeux paralympiques, triathlon : la Haut-Savoyarde Annouck Curzillat rêve d’une médaille

Privés de déplacement au Japon, la famille et les proches d’Annouck Curzillat ont dû s’adapter. "On fait une fan zone chez nous", explique en souriant la maman de l’athlète haut-savoyarde. Ce soir et jusqu’à tard dans la nuit, des dizaines de personnes vont donc suivre l’épreuve du triathlon des Jeux paralympiques de Tokyo devant la télévision, chez les parents de la jeune femme. C’est certain, la maison familiale des Ollières près d’Annecy va vibrer. "Ils sont prêts pour la nuit blanche", commente depuis l’autre bout du monde Annouck Curzillat, ravie de ce soutien.

Par hasard

À 29 ans, la jeune femme aveugle de naissance participe à ses tous premiers Jeux. Cette nuit (à partir de 1h30 heure française), elle sera au départ du paratriathlon. "J’ai débuté cette discipline en 2014 presque par hasard", explique Annouck Curzillat. Contactée par un pompier lyonnais adepte de triathlon, elle se lance sans réelles ambitions. "Quand il m’a appelée, je lui ai dit que je ne savais ni bien courir, ni bien rouler, ni bien nager." Sept ans plus tard, elle a à son actif plusieurs titres de championne de France. "À Tokyo, tout est possible. Je n'ai pas le niveau sportif pour le titre mais je rêve d'une médaille, lâche-t-elle. Je peux espérer la troisième place."

REPORTAGE - Annouck Curzillat rêve d'une médaille. Copier

Le paratriathlon est une course comprenant une épreuve de natation (750 mètres), puis 20 kilomètres à vélo et 5 kilomètres de course à pied. Annouck Curzillat sera guidée par Céline Bousrez.

Pour la nage, nous sommes attachées par la cuisse avec un lien de 50 cm. Le vélo est un tandem et pour la course à pied, nous somme liées par les poignets". - Annouck Curzillat