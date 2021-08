Jeux Paralympiques : "Ugo Didier est meilleur que tous les jeunes de sa génération" selon son entraîneur

Il a remporté la deuxième médaille paralympique française ce mercredi : le jeune nageur de Cugnaux Ugo Didier a décroché l'argent sur le 400 mètres nage libre. Il espère encore en gagner deux autres à Tokyo. Entretien avec son entraîneur, Samuel Chaillou.

France Bleu Occitanie : Première épreuve, et déjà première médaille… il reste encore deux courses à Ugo, quelle est la suite après sa deuxième place au 400 mètres nage libre ?

"Il y avait déjà cette première épreuve, qui était aussi le démarrage de sa compétition. C'était à la fois compliqué parce que c'était une échéance, où il avait la possibilité d'avoir une médaille. Là, nous avons commencé avec le plus dur, mais ça s'est plutôt bien passé. Ugo a réussi à améliorer sa performance de quatre secondes, ce qui est intéressant. Il y a quatre ou cinq jours de battement avant la prochaine épreuve, qui est le 100 mètres dos, lundi et après le 200 mètres 4 nages mercredi. Etant donné le fait qu'il ait eu une médaille, nous avons prévu de nous reposer un peu demain parce que ça a été une journée très, très haute en émotion. Ugo a besoin de repos aussi pour essayer de repartir sur un travail dès vendredi qui va l'orienter vers les 100 mètres dos.

Cette médaille, c’était un objectif ?

Ah oui, carrément. C'était un objectif. Après, nous n’avons pas visé une médaille spécifiquement. Nous avons visé une performance sportive qui amènerait Ugo au niveau des médailles parce qu'après étant donné les dernières années qui se sont passées, avec la covid nous n’avons pas eu de visibilité sur la concurrence internationale. Il pouvait y avoir beaucoup de surprises et il y en a eu. Il fallait être le meilleur possible, faire son meilleur temps, ce qu'il a réussi. Cela dépendait aussi des autres mais nous n’avons aucune maîtrise sur la concurrence…

À 19 ans, être médaillé d'argent, c'est vraiment une performance…

Exactement. Mais nous avons toujours eu comme objectif d'être le meilleur possible. Nous n’avons pas perdu de temps, nous avons commencé dès qu'Ugo a intégré le handisport il y a quelques année. Ça a fonctionné. Il a eu des résultats au niveau national, puis après, il a eu des sélections au niveau international et au niveau international. Il a réussi à être performant rapidement. Ce n'est pas lié à son âge. Il y avait des opportunités par rapport à ses compétences et par rapport à l'adversité qu'il avait autour de lui. La question n’a jamais été de savoir comment à son âge il peut remporter une médaille. Ça a été un constat, Ugo a été rapidement capable de se placer au niveau de la hiérarchie internationale. C'était peut être une chance sur le moment… Mais nous nous sommes adaptés, et nous avons vu que c'était possible d'avoir des médailles, malgré ses 19 ans.

Ugo Didier à la fin de la finale du 400 mètre nage libre. © Maxppp - John Walton

Justement, en parlant de sa décision d’entrer dans le handisport, pouvez-vous raconter comment cela s’est passé ?

Au départ, il nageait dans notre club, celui de Cugnaux, qui est un club de valides, qui n’a pas spécialement vocation à entraîner des handisports. Mais lui était au milieu des enfants de sa catégorie d'âge et s'entraînait avec eux depuis tout petit, il faisait les compétitions avec eux. Malgré son handicap, il s'accrochait il donnait le meilleur de lui-même. Et puis en grandissant, il a bien vu que physiquement, ça devenait un peu plus compliqué, et des personnes sont venues vers lui pour lui proposer le handisport. Avec sa famille, ses parents, ils ont décidé que ça pouvait être une opportunité, qu’il a saisi. Et ça a bien fonctionné. C'était vraiment un choix de sa part d'y aller. Nous ne l’avons jamais poussé vers ce cheminement-là, en tout cas.

Même en étant en handisport, il réalise des temps de course qui correspondent à ceux des valides…

Exactement. Aujourd'hui, c'est l'un des fers de lance dans notre club. Autant chez les valides que pour le handisport. Il est meilleur que tous les garçons de sa génération qui étaient au club en même temps que lui. Aujourd'hui, Ugo les a dépassé largement et est quasiment au niveau national élite. Il est juste en dessous. C’est très louable par rapport à son handicap.

À ce niveau-là, peut-on envisager la possibilité qu'il nage avec les valides ?

Bien sûr, d’ailleurs il fait ! Il continue à faire des compétitions chez les valides, parce que la concurrence est plus importante chez les valides que dans le handisport. Au niveau national, il était encore sur des courses avec les valides aux championnats d'été Open du mois de juillet dernier. S'opposer à des adversaires plus forts que lui l’aide pour travailler des tactiques de course, la gestion des courses, la concurrence, etc. Il a quelques concurrents au niveau national, mais ils se comptent sur les doigts d'une main...

Au point de le voir faire les JO de Paris avec les valides ?

Ce serait possible mais ça reste un fantasme qu’on a pu évoquer, mais sans aller jusqu'au bout de la réalisation. Ce serait possible dans le sens où il n'a pas de prothèse, il nage avec son corps comme les personnes valides. Par exemple si pour le délire, il faisait les qualifications pour aller aux Jeux en passant par les championnats de France élite, par la voie qualificative de la Fédération, il pourrait se qualifier. Il n'y a rien qui l'empêcherait, mais aujourd'hui, ses résultats ne lui permettent pas d'aller chercher des minima au niveau de l'équipe de France.

On imagine donc qu’il a encore une grosse marge de progression…

Pour moi, il y a encore des choses à travailler. Il faut laisser le temps au temps. Certaines choses se travaillent sur des périodes de deux ou trois ans. En fonction des objectifs, des disponibilités et des capacités d'entraînement que nous aurons ; il faudra que nous fassions des choix, que nous nous adaptions et que nous repartions au travail en essayant de s'améliorer, en fonction des atouts et des défauts d’Ugo.

Ça laisse quand-même augurer d’un futur brillant…

Je ne suis pas devin non plus.. Ce qui est sûr, c'est que je sais sur quoi nous pouvons continuer à travailler, parce que nous avons toujours un échange très riche, pour justement être très clair dans les objectifs que l'on combine ensemble. Cela fait depuis la saison 2017/2018, sur les dernières compétitions internationales, que nous nous sommes habitués à un style de travail. Après, nous pourrions très bien prendre le risque de modifier un équilibre dans le travail que nous faisons pour essayer d'être plus performant d'une autre manière et amener une manière de progresser différente. Il y a toujours plein de détails sur lesquels on peut travailler. L'ensemble de tous ces détails amènera la performance. Après, nous ne pouvons pas tout travailler en même temps. Nous faisons des choix depuis ces trois dernières années, mais nous pourrions très bien décider de changer d'optique ou de changer de qualité de travail ou de type de travail pendant les trois prochaines années."