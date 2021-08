Jeux paralympiques : sur l'épreuve du dressage, le Mayennais Vladimir Vinchon rate de peu la qualification

Le cavalier mayennais Vladimir Vinchon et son cheval Fidertanz for Rosi.

Devant des tribunes vides, et alors que la nuit est déjà tombée sur Tokyo, Vladimir Vinchon a démarré son programme à 18h29 (11h29 heure française). Bien droit sur son cheval allemand Fidertanz for Rosi, le cavalier d'Ahuillé a récité sa partition. Sur fond de musique de films d'animation, un programme de cinq minutes de petits pas millimétrés. On a vu Vladimir Vinchon esquissé quelques sourires. On a aussi senti que le Mayennais, amputé de la jambe droite en 1994, profitait du moment. A la fin de sa prestation, le cavalier mayennais arborait un grand sourire alors qu'il félicitait chaleureusement son cheval. Le score de Vladimir Vinchon : 68 points 695.

Un score qui ne permet pas au Mayennais de 47 ans de se qualifier pour la seconde épreuve lundi. Vladimir Vinchon termine à la 9e place et il fallait être dans les huit premiers pour se qualifier. A chaud, Vladimir Vinchon a déclaré à France Bleu Mayenne : "je suis satisfait de mon cheval. Cette grande expérience va nous faire grandir vers Paris 2024. Ce cheval est exceptionnel !" Mais sûrement aussi de la déception pour le cavalier qui participe à ses deuxièmes Jeux paralympiques.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Vladimir Vinchon attend maintenant de savoir s'il sera retenu pour participer à l'épreuve par équipes qui se déroulera dimanche prochain.