Victor Lab, 18 ans, Beaucourtois et grand espoir du VTT français

À 18 ans, il fait partie de la relève du VTT français. Victor Lab est classé troisième meilleur français de la discipline chez les juniors, soit 15e mondial. Une performance remarquable, quand on sait que ce jeune Beaucourtois s'est mis au VTT il y a à peine cinq ans.

Une ascension fulgurante pour ce jeune homme qui a commencé très tard. En cinq ans, il s’est hissé en tant que troisième meilleur Français de sa discipline chez les juniors. Pourtant rien ne le promettait au VTT : « J’ai fait du handball et de l’athlétisme jusqu’à ce qu’une grave blessure au genou me fasse tout arrêter. Le médecin m’a dit : à partir de maintenant, si tu veux faire du sport, c’est soit natation soit vélo. La natation, ça m’a vite soulé. Alors mon père m’a proposé de le rejoindre dans son club de VTT à Beaucourt. »

À 16 ans et demi, il intègre le pôle France jeune. Philippe Chanteau, son responsable et entraineur, a été surpris par sa capacité à progresser si vite : « Tout de suite, il a eu de bons résultats. Ce qui lui a valu de participer dès sa première année de junior, aux championnats d’Europe et du monde. Et pourtant il n’a pas du tout le physique classique d’un bon vététiste. Mais son mental qui est impressionnant. »

Même si ce jeune Beaucourtois est promis à un avenir de champion, il n’oublie pas ses études. Cette année, il a dû alterner entre révisions pour le bac et compétitions internationales : « Je connais mes priorités, c’est avant tout de réussir à l’école. Je pourrais même rester dans ce milieu, là, travailler en tant que kiné en équipe de France par exemple. »

Il reste deux grandes compétitions cette année chez les juniors. L’occasion pour Victor de briller et de monter un peu plus dans le classement. Après la dernière manche des Juniors World Series ce weekend à Bâle, il est attendu à Melbourne pour les championnats du monde. Dernier grand rendez-vous de la saison avec les 40 meilleurs vététistes au monde.