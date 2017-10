JO 2018 : l’équipe de France Olympique vise au moins 20 médailles à PyeongChang

Les prochains Jeux Olympiques d’hiver s’ouvriront le 9 février 2018 à PyeongChang (Corée du Sud). Ce mercredi à Paris, l’équipe de France Olympique était réunie pour lancer l’aventure et fixer les objectifs. Elle vise un objectif de 20 médailles.

C’est dans la prestigieuse salle Pleyel, en plein cœur du très chic 8e arrondissement de Paris et à deux pas de l’Arc de Triomphe, que se sont retrouvés ce mercredi les pro de la glisse et de la glace. L’équipe de France Olympique réunie pour le lancement officiel et en grande pompe de la campagne des JO 2018. Le patron du Comité d’organisation des Jeux de 2024 à Paris et triple champion olympique de canoë a pour l’occasion endossé le rôle de chauffeur salle."On sera avec vous et je vous encourage à vous arracher parce que les Jeux, c’est unique dans une vie", a lancé Tony Estanguet aux athlètes de l’hiver.

Tony Estanguet, patron des JO de 2024 à Paris, pose avec Martin Fourcade, porte-drapeau de la l'équipe de France olympique des JO 2018. © Radio France - Richard Vivion

20 médailles

Ce rendez-vous était aussi l’occasion de fixer les ambitions de cette équipe de France Olympique. "A PyeongChang nous visons vngt médailles", a indiqué Fabien Saguez. "On a des leaders dans plusieurs disciplines, vingt médailles dont cinq en or c’est notre niveau", a poursuivi le directeur technique national de la Fédération Française de Ski. C’est aussi plus que le record de breloques établit en 2014 lors des derniers JO. A Stochi, les Bleus avaient glané quinze médailles.

Dans quatre mois, l’équipe de France Olympique sera composée de 114 ou 115 athlètes. "Je pense que je n’aurai pas besoin de les motiver", a expliqué Martin Fourcade. Le biathlète et triple médaillé d’or aux JO de Sotchi (Russie) en 2014, conduira cette délégation tricolore. "Porte-drapeau c’est un rôle et une émotion que je ne connais pas. Je vais aborder cela avec de la décontraction."

L’émotion viendra en rentrant dans le stade Olympique. J’ai envie de vivre cela comme un enfant." - Martin Fourcade, porte-drapeau de l’équipe de France Olympique

Les JO de PyeongChang (Corée du Sud) débuteront le 9 février 2018. Cent-deux épreuves seront disputées jusqu’au 25 février. En raison du décalage horaire (+8 heures), elles se dérouleront en pleine nuit en France.