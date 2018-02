Le curleur russe Alexander Krushelnitsky a officiellement été contrôlé positif durant les JO-2018 de Pyeongchang, a annoncé lundi le Tribunal arbitral du sport, saisi de l'affaire. Cela sous-entend que les analyses ont confirmé que le sportif, évoluant sous l'étiquette des Athlètes olympiques de Russie en raison de la suspension de son pays pour dopage institutionnalisé, a enfreint le règlement antidopage.

Médaille de bronze du tournoi mixte

Avec sa femme Anastasia Bryzgalova, Alexander Krushelnitsky avait remporté la médaille de bronze du tournoi de curling mixte des Jeux. L'annonce de ce cas de dopage avait commencé à fuiter dimanche dans la presse russe, le CIO et le TAS attendant les résultats de la contre-expertise pour officialiser ce cas positif. Le TAS ne précise pas le produit interdit détecté. Mais dimanche soir, selon une source proche du dossier, contactée par l'AFP, le contrôle de l'échantillon A prélevé sur le sportif russe a révélé la présence de "meldonium".

L'athlète risque la suspension et la perte de sa médaille

Le curleur russe risque donc une suspension et la perte de la médaille gagnée avec son épouse. Dans ce cas, le CIO devrait procéder à la réanalyse des échantillons des curleurs arrivés 4e, la Norvège, pour ensuite envisager la réattribution de la médaille de bronze.

Nouveau coup dur pour la Russie

C'est en tout cas un nouveau coup dur pour les JO et la Russie, montrée du doigt depuis deux ans et les révélations du rapport McLaren sur les tricheries organisées par les autorités sportives russes dans le cadre des Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. La mise au jour d'un dopage institutionnalisé avait entraîné le 5 décembre dernier la suspension du Comité national olympique russe (ROC), interdisant de facto de participation aux Jeux les sportifs russes. Le CIO avait dans le même temps décidé d'accorder des invitations à un certain nombres de sportifs russes dont le parcours et le profil, scrupuleusement étudiés par un panel de spécialistes, permettrait d'établir qu'ils sont "propres". Au final, 168 invitations avaient été délivrées à ces sportifs, dénommés officiellement Athlètes olympiques de Russie (OAR), qui ont défilé à la cérémonie d'ouverture sous la bannière olympique.