On attendait la benjamine de l'équipe de France sur le podium de slopestyle en ski acrobatique ce samedi en Corée du Sud. C'était peut-être trop de pression pour la skieuse de 16 ans qui n'a pas atteint la finale et termine 15e de l'épreuve.

La Plagne, Aime, France

La skieuse de La Plagne Tess Ledeu n'a pas décrochée de médaille en slopestyle cette nuit aux JO. Du haut de ses 16 ans, elle était arrivée avec un titre de favorite avec son titre de championne du monde et une deuxième place aux X-Games l'an passé, elle prend la 15e place.

Tess Ledeu a chuté sur le saut qu'elle maîtrise le mieux

Elle a fait une première manche de qualification moyenne et une deuxième impeccable jusqu'à la chute tout en bas. "C'est mon manque d'expérience, a expliqué Tess Ledeu. J'ai tout posé bien avant, j'étais contente et ce dernier saut c'est celui que je maîtrise le mieux. Je me suis dit c'est bon c'est fini, j'ai pris trop de vitesse et voilà. Je suis déçue forcément mais je vais m'en remettre".

AIEEEEE !!! Tess Ledeux chute à son deuxième run et amenuise ses chances de qualification en finale !!!! 😱#PyeongChang2018#JOClub#Francetvsport#skiacrobatiquepic.twitter.com/l5VLUNPx5l — France tv sport (@francetvsport) February 17, 2018

Elle reste techniquement la meilleure mondiale, selon le directeur du freestyle à la FFS

Après son arrivée elle a mis plus d'une heure avant d'aller parler aux médias. Pour le directeur du freestyle à la FFS elle avait beaucoup de pression, Fabien Bertrand : "Quand on a 16 ans et qu'on annonce un peu partout cette médaille qu’elle voulait, au final après, une fois qu’on est là, les premiers jeux olympiques, le stress est là, ça ne facilite pas les choses. Maintenant on va approfondir pour savoir d'où est venu ce stress".

Techniquement Tess Ledeu reste la meilleure mondiale, Fabien Bertrand reste persuadé qu'on entendra parler d'elle a nouveau.

Pas mieux pour Lou Barin, la skieuse de Val Thorens, qui finit 19e.