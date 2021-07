JO 2021 - Lits en cartons, Twitch, digues anti-tsunami : ce que vous ne saviez peut-être pas sur ces Jeux

Ces Jeux Olympiques de Tokyo ne sont définitivement pas comme les autres. Marqués par la crise sanitaire, ils ont été décalés d'un an. Les athlètes et leurs entourages professionnels doivent respecter un protocole sanitaire très strict pour éviter des contaminations au Covid-19 parmi des sportifs, mais aussi de la population nippone.

Mais les Jeux de Tokyo, c'est bien plus que ça : entre diffusion de certaines épreuves sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct Twitch et plans contre les catastrophes naturelles, voici quatre informations que vous ne connaissiez peut-être pas sur les Jeux 2021.

Pour la première fois, les Jeux sont aussi sur Twitch

Les fans de sport pourront bien sûr suivre les compétitions de ces Jeux de Tokyo sur leurs télévisions, comme toujours, mais ils seront aussi en partie sur Twitch, la plateforme de diffusion de vidéos en direct sur internet.

La NBC, une chaine de télévision américaine, a en effet décidé de diffuser quelques épreuves en direct sur Twitch. Une chaine spéciale a été créée, avec 150 heures de programmes prévues, adaptés au public de Twitch, plutôt orientés vers le jeu vidéo. Les émissions prévues sont des diffusions de jeux sur le thème des jeux olympiques, des interviews d'athlètes, certaines compétitions ou même du commentaire de matchs en direct, encourageant à regarder Twitch en même temps que sa télévision.

Plus d'athlètes LGBT cette année que dans tous les jeux d'été précédents réunis

Ils sont au moins 157 athlètes à se déclarer ouvertement LGBT+ (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre ...) cette année. C'est le double de ceux des Jeux de Rio, en 2016, et plus que tous les jeux d'été précédents réunis. Cela est permis par la meilleure acceptation des LGBT+ dans le milieu du sport et dans la société, mais aussi par l'avènement des réseaux sociaux, qui permettent aux athlètes d'avoir une audience plus importante et une parole plus libre.

Dans la délégation française, on retrouve l'escrimeuse Astrid Guyart ou la handballeuse Alexandra Lacrabère. On peut également noter la qualification de l'haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard, la première athlète transgenre dans des Jeux olympiques.

Des lits en carton

Les sportifs, au Village olympique, dorment sur des lits écologiques, en carton. Ils sont fabriqués par la compagnie Airweave pour ces Jeux désireux de réduire leur impact environnemental. Depuis que certains athlètes sont arrivés au Village olympique, ces lits font un carton sur les réseaux sociaux. Ils seraient "anti-sexe" pour éviter les rapprochements entre athlètes en cette période de pandémie. Le spécialiste américain de demi-fond, Paul Chelimo a affirmé, sur twitter, que ces lits étaient destinés selon lui à "empêcher toute intimité entre sportifs. Ces lits pourront supporter seulement le poids d'une seule personne afin d'éviter toute situation autre que sportive".

Cette information est en réalité fausse. D'autres sportifs se sont amusés à démontrer leur solidité. C'est le cas du gymnaste irlandais Rhys McClenaghan. Sur son compte, il a publié une vidéo de lui en train de sauter sur son lit. "Les lits sont supposés être "anti-sexe", oui ils sont faits en carton, ils devraient se briser au moindre mouvement brutal, dit-il. C'est faux, c'est une "fake news"".

Même le compte Twitter du service de presse de Comité international olympique (CIO) a répondu, en retweetant la vidéo de Rhys McClenaghan et en expliquant qu'il recevait "beaucoup de questions sur ces lits écologiques du Village olympique".

Ce n'est pas la première fois que ces lits font parler d'eux. En 2020, leur fabricant avait déjà expliqué que les lits pouvaient supporter jusqu'à 200 kilos. "Nous avons mené des expériences, comme jeter des poids sur les lits. (...) Tant que les gens s'en tiennent à deux personnes dans le lit, ils devraient être assez solides pour supporter la charge", avait assuré à l'AFP un porte-parole de l'entreprise.

Le Village olympique est traditionnellement un haut lieu de rencontres. Aux derniers Jeux d'hiver, en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), l'application de rencontres Tinder a vu son utilisation grimper de 350%. À Rio, lors des JO-2016, les organisateurs avaient distribué 450.000 préservatifs, soit 42 par athlètes. Cette année, ils seront distribués après les Jeux, pour ne pas encourager les rapprochements mais tout de même laisser un souvenir aux athlètes.

Des plans d'urgence contre les catastrophes naturelles

Même si le risque le plus élevé lors de ces jeux de Tokyo est le coronavirus, les organisateurs ont un autre danger en tête : les catastrophes naturelles. Le comité d'organisation des Jeux de Tokyo affirme avoir mis en place des plans d'urgence pour diverses catastrophes naturelles "en donnant la priorité à la sécurité des spectateurs et des personnes impliquées". Un danger qui n'est pas à prendre à la légère : le Japon est régulièrement touché par des séismes ou des typhons. Depuis le début de l'année, sept séismes de magnitude 6 ou plus ont frappé le Japon, dont un de 7,3 en février, et un autre en mars avec alerte au tsunami.

En 2020, avant l'annonce du report des Jeux, des exercices à grande échelle avaient été organisés à Tokyo. Selon les autorités locales de Tokyo, les sites olympiques permanents de la capitale disposent des dernières technologies contre ces catastrophes naturelles. Par exemple, le site de volley-ball d'Ariake, d'un coût de 286 millions d'euros, est équipé de coussins géants en caoutchouc qui absorbent les chocs, et il peut servir de refuge. Les installations en front de mer, y compris le Village olympique, sont construites sur des remblais ou protégées par des digues capables de résister à un tsunami, selon les autorités.

Les sportifs et journalistes étrangers pourront également, s'ils se souhaitent, tester le simulateur de séisme de la capitale nippone. Sur des tapis en mousse et avec un coussin, les participants subissent des vibrations semblables à celle d'un séisme. Ils peuvent aussi s'entraîner à utiliser un extincteur sur une vidéo représentant un cuisine en feu.