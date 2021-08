JO 2021 : Les supporters drômois de Kevin Mayer s'accrochent encore à l'espoir d'une place sur le podium

Un écran géant et plusieurs thermos de café : tout ce qu'il faut aux supporters de Kevin Mayer pour les aider à passer leur première nuit blanche. Réunis dans les locaux d'un sponsor du champion à Bourg-lès-Valence (Drôme) ce mercredi 4 août, ses proches et amis se sont levés tôt pour suivre les premières épreuves du décathlon, débutées à 2h du matin, aux Jeux Olympiques de Tokyo. "Prêt pour une deuxième nuit blanche", confirme le frère du champion.

Montagnes russes émotionnelles

Pour son frère, cette première nuit s'est transformée en grand huit émotionnel. "Des bas au début et des hauts à la fin, raconte-t-il. L'ambiance suit Kevin. Quand il réussit, l'ambiance est bonne, quand il est un peu plus en difficulté, les gens sont plus anxieux et renfermés." Après un 100m et une longueur poussive, les supporters sont sens dessus dessous quand Kevin Mayer rate son lancer de poids à 15m07, dans la matinée. Le détenteur du record du monde en décathlon est mis en difficulté à cause de problèmes au dos. "On ne savait pas à quel point il allait avoir mal et à quel point cela allait le perturber", confie son frère.

Une remontada ? Pourquoi pas ! - Thomas Mayer

Puis le champion, sous anti-inflammatoire, leur réserve une belle performance en saut en hauteur, il franchit les 2m08. Mais cela ne permet pas au Drôme-Ardéchois de rattraper son retard face au Canadien Damien Warner, premier au classement à mi-parcours. Kevin Mayer, qui partait ultra-favori, termine quant à lui à la cinquième place. "Il y a 400 points d'écart, cela commence à faire beaucoup", concède Thomas Mayer. Mais selon lui, tout peut encore arriver. "Tout est envisageable en décathlon. Personne n'est à l'abri d'un zéro. Que ce soit Warner, Kévin ou le champion du monde."

Le frère de Kevin Mayer, Thomas Mayer, se livre à France Bleu Drôme-Ardèche après cette première journée d'épreuves riche en émotions. Copier

Le message que Thomas Mayer a fait passer à son frère avant la deuxième journée : "Relâche la pression, tu n'as plus rien à perdre".