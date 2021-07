JO 2021 - Kayak : l'Angoumoisin Antoine Launay veut une médaille pour le Portugal

Il est Charentais mais il pagaie pour le Portugal ! L'Angoumoisin Antoine Launay tente, ce mercredi, de se qualifier pour la demi-finale et la finale du slalom K1 de vendredi. Licencié au club de canoé-kayak d'Angoulême, il défend les couleurs du pays natal de sa mère, née à Madère.

La mère Maria Idalina, le père Pascal et le petit frère Cyril arborent les couleurs portugaises pour encourager Antoine

Si Antoine Launay court pour le Portugal, c'est à cause d'une incompréhension avec la fédération française, et parce que les athlètes portugais sont moins nombreux que les Français dans les compétitions de kayak. Sa mère, Maria Idalina, est née à Madère et donc de nationalité portugaise. Antoine s'entraîne régulièrement au Portugal, adopté par la fédération portugaise depuis quatre ans maintenant.

La famille Launay a placé un kayak sur le toit de sa maison pour encourager Antoine © Radio France - Pierre MARSAT

Il faut dire que le palmarès sportif du kayakiste angoumoisin laisse rêveur. Après avoir été champion de France cadets deux années de suite, en 2008 et 2009, Antoine Launay s'est illustré depuis dans les compétitions internationales, telles que championnats d'Europe ou championnats du Monde. C'est d'ailleurs lors des derniers mondiaux qu'il a permis au Portugal de se qualifier pour les Jeux Olympiques, en réalisant le quatrième temps du slalom.