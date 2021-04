JO 2021 : la Limougeaude Fanny Estelle Posvite n'ira pas à Tokyo

C'est forcement une déception pour Fanny-Estelle Posvite. La Fédération Française de Judo a publié ce mardi le nom des sept représentantes françaises en lice pour les JO de Tokyo (24-31 juillet 2021). Mais, parmi ces noms, on ne trouve pas la pensionnaire de l'Alliance Judo Limoges. Et pour cause, dans sa catégorie des moins de 78 kg, le sélectionneur Larbi Benboudaoud lui a préféré la numéro 1 mondiale française, Madeleine Malonga.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pourtant, la Limougeaude avait de quoi se défendre face à cette grosse concurrence. Depuis sa montée au sein des moins de 78 kg en 2019, elle a glané 11 podiums en 13 compétitions internationales et s'est classée numéro 3 mondiale. Malheureusement, cela n'a pas suffit à plaider en sa faveur. D'autant plus dommage que le report des JO avait déjà permis à la Limougeaude de se récupérer d'une blessure à l'épaule. "On a des problèmes de riches" s'est expliqué le sélectionneur. "On a un très beau groupe olympique. Il a fallu faire des choix compliqués"

à lire aussi Une année olympique pleine d'incertitudes pour Fanny-Estelle Posvite et Jeanine Assani Issouf

Les championnats d'Europe comme lot de consolation

Même si ces derniers résultats n'avait peut-être pas été à la hauteur de son talent (avec notamment une élimination au second tour des Masters de Doha), Fanny Estelle Posvite pourra néanmoins se consacrer à un nouvel objectif : celui des championnats d'Europe. Larbi Benboudaoud l'a effectivement sélectionné pour être alignée sur les championnats d'Europe qui auront lieu du 16 au 18 avril à Lisbonne au Portugal.