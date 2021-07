JO 2021 : les robots font sensation à Tokyo

En plus des sportifs, les robots sont aussi les stars de ces jeux de Tokyo. Ils sont partout sur le Village olympique pour faciliter la vie des athlètes, mais aussi pour assurer le spectacle. En 2019, le Comité olympique japonais avait annoncé vouloir faire de ces Jeux "les plus novateurs de tous les temps". À cette occasion, ils ont lancé un partenariat avec Toyota pour des Jeux futuristes.

Le robot basketteur de 2 mètres 08

Ce dimanche, lors de la mi-temps du match opposant la France aux États-Unis, un joueur un peu spécial a fait son entrée sur le terrain de la Saitama Super Arena. Il s'agissait de "CUE", le robot humanoïde basketteur de 2 mètres 08. Il est développé depuis trois ans par le groupe Toyota et a enchainé les lancers francs, tirs à trois points et depuis la moitié du terrain en toute autonomie, pour le plus grand plaisir du peu de spectateurs présents.

Ce jour-là, il portait le numéro 95. Ce robot est doté d'une intelligence artificielle et d'une caméra qui lui permet de jauger la distance et de tirer des paniers en toute précision. Cependant, il ne peut pas jouer de matchs contre des adversaires à cause de sa faible vitesse : il met environ 15 secondes à tirer.

Il est célèbre pour être entré dans le Guinness Book des records, pour avoir inscrit 2.020 lancers francs en six heures en 2019. À cette occasion, Tomohiro Nomi, un des ingénieurs qui a participé à son développement, expliquait que "l'idée est née avec le manga Slam Dunk. Le personnage principal, Hanamichi Sakurago, s'entraine à tirer 20.000 paniers".

Le robot ramasseur de balles

Lors des matchs de rugby, ce petit assistant à fait sensation sur les réseaux sociaux. Il s'agit du robot de soutien sur le terrain (Field Support Robot). Son but : amener la balle aux joueurs à chaque début de rencontre.

Ces robots sont à conduite automatique, ils déterminent le chemin optimal pour suivre et rapporter les objets. Ils peuvent aussi servir à récupérer les marteaux, les disques ou les javelots lors des épreuves d'athlétisme.

Des robots reconvertis en jardin zen

Une autre attraction de ces Jeux sont les robots jardin zen, installés dans un parc de Tokyo. Appelés "The Constant Gardeners", ces grands bras mécaniques d'environ deux mètres de haut sont en réalité d'anciens robots de l'industrie automobile. Créés par un artiste britannique, Jason Bruges, ils dessinent des œuvres dans le sable à partir des mouvements de sportifs captés en vidéo lors des anciens Jeux. Les mouvements de leurs corps ont été traités en données puis convertis en instructions pour les robots, qui tracent 150 lignes et formes différentes.

The Constant Gardeners, à Tokyo, par Jason Bruges © AFP - PHILIP FONG

"C'est une sorte de miroir, une sorte de réflexion sur ce qui se passe aux JO", explique l'artiste à l'AFP, qui expose dans le cadre d'un festival culturel à Tokyo en relation avec les Jeux. L'artiste dresse un parallèle entre les robots et les sportifs, lesquels répètent durant des années les mêmes mouvements pour atteindre la perfection dans un domaine très précis. "Que vous soyez un coureur, un skateur ou un cycliste, vous allez conditionner votre corps pour quelque chose d'unique", dit-il.

Les drones de la cérémonie d'ouverture

Ils ont fait sensation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, vendredi dernier. 1.824 drones ont survolé le stade et illuminé le ciel de Tokyo. Ils ont dans un premier temps représenté le symbole des Jeux olympiques, puis la terre dans un ballet impressionnant.

Les versions robotiques des mascottes Miraitowa et Someity

On ne présente plus les mascottes de ces Jeux, Miraitowa et Someity, inspirés de l'univers du manga. Mais il existe également des versions robotiques de ces mascottes. Selon leurs ingénieurs, ils peuvent exprimer des sentiments via leurs yeux clignotants. Munis d'articulations et de bras pouvant être contrôlés à distance, ils ont pour but d'accueillir les quelques visiteurs de ces Jeux, ainsi que les athlètes.