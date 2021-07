Les Jeux Olympiques de Tokyo débutent ce vendredi 23 juillet avec la cérémonie d'ouverture, à partir de 13 heures. Dans la délégation tricolore, on retrouve plusieurs athlètes de Loire-Atlantique et Vendée.

JO 2021 : qui sont les sportifs de Loire-Atlantique et de Vendée à suivre ?

Ils sont sept sportifs de Loire-Atlantique et Vendée à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont la cérémonie d'ouverture a lieu ce vendredi 23 juillet à partir de 13 heures. Au programme de ces JO auxquels participent nos sportifs locaux : 339 épreuves réparties en 33 disciplines olympiques et 22 paralympiques réuniront près de 11 000 athlètes venus du monde entier.

Handball

Blandine Dancette. L'ailière des Neptunes de Nantes est la plus expérimentée de nos athlètes avec ses participations aux JO de Londres en 2012 et Rio en 2016 ; au Brésil, où elle avait décroché une médaille d'argent avec l'équipe de France.

"Pour l'instant, c'est la même chose que les autres Jeux, sauf que l'on se balade avec le masque dans le village, nous explique-t-elle, après la victoire de son équipe face au Monténégro 32-31 lors du dernier match de préparation, ce jeudi 22 juillet. _Les JO, c'est déjà assez carré et là avec le covid, ça l'est encore plus_."

C'est la dernière compétition de sa carrière, à 33 ans, elle prend sa retraite, en club comme avec les Bleues.

Athlétisme

Laura Valette. La Nantaise de 24 ans, native de Saint-Herblain, découvre pour la première fois les Jeux Olympiques. La médaille d'or des JO de la Jeunesse de 2014, à Nankin en Chine, est aujourd'hui licenciée au Nantes Métropole Athlétisme.

Emile Amoros et Lucas Rual participent en duo. © Maxppp - Frederic SPEICH

Voile

Emile Amoros et Lucas Rual. Les skippers participe à ces JO en duo avec Lucas Rual, en 49ter, un dériveur léger à deux équipiers. Émile Amoros, 25 ans, est licencié à Pornic. A 26 ans, Lucas Rual évolue lui à Nantes. Les deux sportifs se sont rencontrés en sport étude, à La Baule. Ils ont été adversaires avant de devenir coéquipiers. C'était un rêve pour deux de participes aux Jeux Olympiques.

Aloïse Retornaz. La sportive est inscrite au club des Sports nautiques sablais depuis six ans maintenant. Elle participe à 27 ans à ses premiers Jeux et fera équipe avec Camille Lecointre (déjà médaillée de bronze en 2016) en 470.

Triathlon

Léo Bergère. A 24 ans, le sportif va lui aussi participer à ses premiers Jeux Olympiques. Il va tenter de porter haut les couleurs de la Vendée, en terminant, pourquoi pas, dans le top 10. Il s'entraine au club Saint-Jean-de-Monts Triathlon.

Football

Randal Kolo Muani. Le jeune attaquant du FC Nantes, révélation de la saison passée, participe à ses premiers Jeux Olympiques. Malgré la lourde défaite encaissée face au Mexique, ce jeudi 22 juillet pour le premier match de l'équipe de France de football dans la compétition, le Nantais a répondu présent. Il a notamment provoqué le penalty transformé par Gignac, unique but tricolore.

