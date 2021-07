JO 2021 : Suivez les sportifs béarnais et bigourdans à Tokyo

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo se tient vendredi 23 juillet. Six athlètes béarnais et bigourdans vont participer aux épreuves jusqu'au 8 août.

Nos sportifs béarnais et bigourdans ont des rêves en or à Tokyo

Après un report d’une année suite à la pandémie de Covid-19, les JO 2021 au Japon vont enfin pouvoir se tenir jusqu'au 8 août. La cérémonie d’ouverture a lieu vendredi 23 juillet à 13 heures, heure française. Toutes les compétitions se feront sans public. L'ensemble de cette édition des JO est à huis clos à cause du Covid-19.

Six athlètes béarnais et bigourdans représentent la France : l'Orthézienne Marie-Zélia Lafont, la Paloise Marjorie Delassus et le Bagnérais Boris Neveu en canoë et en kayak. Jérémy Chardy, le tennisman de Boeil-Bezing joue en simple et en double. La Paloise et ancienne joueuse du TGB Marine Fauthoux pour le basket. En handball, la Gantoise Alexandra Lacrabère rêve aussi de l'or olympique.

Voici leurs calendriers pour ne rien manquer de leurs exploits :

Canoë Kayac - Marie Zélia Lafont, Boris Neveu, Marjorie Delassus

K1 Slalom Dame : Marie-Zélia Lafont

Dimanche 25/07 : 2 manches d'élimination

Mardi 27/07 : demi-finale et finale

K1 Slalom Homme : Boris Neveu

Mercredi 28/07 : 2 manches d'élimination

Vendredi : demi-finale et finale

C1 Dame : Marjorie Delassus

Mercredi 28/07 : 2 manches d'élimination

Jeudi 29/07 : demi-finale et finale

Handball - Alexandra Lacrabère

Dimanche 25 juillet : France – Hongrie (14 h 30).

Mardi 27 juillet : France – Espagne (14 h 30).

Jeudi 29 juillet : France – Suède (14 h 30).

Samedi 31 juillet : France – Comité olympique russe (7 h 15)

Lundi 2 août : France – Brésil (4 h)

Mercredi 4 août : quarts de finale

Vendredi 6 août : demi-finales

Dimanche 8 août : match pour la troisième place et finale.

Basket - Marine Fauthoux

Mardi 27 juillet : Japon – France (3 h)

Vendredi 30 juillet : France – Nigeria (10 h 20)

Lundi 2 août : France – États-Unis (6 h 40)

Mercredi 4 août : quart de finale.

Vendredi 6 août : demi-finales.

Samedi 7 août : match pour la troisième place.

Dimanche 8 août : finale (4 h 30).

Tennis _Jérémy Chardy

En simple contre le Chilien Tomas Barrios (195e mondial) le 24/07

En double avec Gaël Monfils contre Bublik/Golubev ( Kasakhstan) le 24/07