JO 2021 ─ Surf : l'Angloy Pauline Ado "sans complexe" avant de débuter la compétition

C'est le grand jour. Dans la nuit de samedi à dimanche, les premières séries de surf vont se disputer dans ces JO de Tokyo. Pour la première de son histoire, la discipline fait son entrée sur la scène olympique. Parmi les quatre Français qualifiés sur le spot japonais de Tsurigasaki Beach près de Tokyo : Jérémy Florès, Michel Bourez, Johanne Defay et l'Angloy Pauline Ado. Et pour débuter, cela s'annonce rude pour la Basque âgée de 30 ans. Adodevra affronter l'australienne Stephanie Gilmore, sept fois championne du monde, la brésilienne Silvana Lima, championne du monde ISA en 2019 et l'israélienne Anat Lelior.

Des séries pas simples pour débuter. Comment abordez-vous la compétition ?

Pauline Ado : En tant qu'outsider, on va dire par rapport à l'épreuve féminine. Mais ça ne m'empêche pas d'y aller sans complexe, dans l'état d'esprit de saisir toutes les opportunités. En surf, ce n'est jamais fait grâce à cet élément naturel et hyper imprévisible qu'est l'eau et qui fait qu'il peut y avoir des surprises par rapport à des hiérarchies établies.

Sur le sport de Tsurigasaki, quelles sont les conditions sur l'eau ?

Ces derniers jours on s'entraînait dans les toutes petites vagues, il y a très peu d'opportunités, c'est assez compliqué de s'exprimer. Depuis notre arrivée, on a beaucoup regardé la météo. Ça fait quelques jours qu'on surveille vraiment. Après, forcément, plus on s'approche de l'échéance, plus c'est fiable. C'est confirmé qu'on va avoir des vagues au moment de la compétition. Qu'est ce que ça change ? Quand les vagues sont plus conséquentes, forcément, on peut mieux montrer notre niveau, il y a plus d'opportunités tout simplement et forcément plus de spectacle. Puis, le surf a envie de bien figurer aussi pour cette première fois dans l'histoire des Jeux. Donc, c'est mieux qu'il y ait un minimum de vagues.

Vous êtes à 90 km de Tokyo et la délégation surf n'a pas participé à la cérémonie d'ouverture, comment vivez vous l'événement ?

Je vais utiliser le mot "déception" entre guillemets, parce qu'on n'y est pas au village olympique. On ne s'est pas déplacés à la cérémonie non plus pour éviter tout problème sanitaire. Les conditions particulières, sanitaires, font que ce ne sont pas des Jeux comme les autres aussi. Donc ça, c'est une petite déception. Ceci dit, on sent quand même cette "ambiance J.O.", l'engouement autour avec les Japonais, ce site gigantesque sur la plage, avec tous les logos, qu'on voit partout. Puis on l'a senti durant le voyage pour venir, en compagnie des autres athlètes. Après, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Donc, finalement, on ne peut pas non plus comparer à une autre expérience vécue. On se rend juste compte du caractère exceptionnel de cet événement.

Jérémy Flores : "J'aime cet esprit collectif"

Jérémy Flores aura du boulot dans sa série face à trois compétiteurs chevronnés © AFP - Joel Saget

Dans un sport où d'habitude, le reste de l'année, les surfeurs sont plutôt isolés en compétition individuelle, se retrouver en équipe, sous la bannière France, aux Jeux Olympiques, est "quelque chose de particulier" reconnait Jérémy Flores, le Landais et Réunionnais.

"D'habitude, on voyage tout seul avec notre équipe, on a notre coach, notre manageur nutritionniste, kiné et tout le reste... c'est un sport solitaire. Au final, l'épreuve qui se rapprochait le plus de l'esprit olympique, c'était les championnats du monde ISA auxquels on participait par équipes. C'est l'épreuve que j'ai toujours adoré. Parce que il y a cet esprit collectif quand on surfe par équipe, avec les tenues de l'équipe de France, il y a tout le groupe derrière nous, puis on vise aussi le titre par équipe, qui est très important. Personnellement, j'adore ! Sauf que maintenant, ce sont les Jeux Olympiques et on y est pour de vrai. C'est sympa. En plus, on est entouré de tout le staff de la Fédération Française de Surf. Il nous chouchoute bien. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il nous reste à faire, maintenant, c'est de bien surfer et essayer de rapporter une médaille. Pour le reste, on s'occupe de tout. J'aime bien cette ambiance."

Rappel des règles en séries

Elle ne sont pas éliminatoires. Chaque séries aura quatre surfeurs. Les deux premiers de chaque série iront directement en huitièmes de finale tandis que les deux derniers fileront en repêchages. Ces derniers s'articuleront en deux séries de cinq surfeurs dont les deux derniers seront éliminés de la compétition olympique. Les huitièmes comme les quarts, les demies et la finale verront ensuite s'affronter les surfeurs un contre un.