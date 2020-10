Jeux Olympiques 2024 : 26 sites retenus en Loire-Atlantique et en Vendée pour accueillir les délégations

Le Dojo Massabielle, aux Herbiers, le pôle équestre vendéen aux Sables-d'Olonne, le complexe sportif de Porcé, à Saint-Nazaire, ou encore le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) des Pays de la Loire, à Nantes, apparaîtront dans le catalogue qui sera mis en ligne par le comité d'organisation des Jeux Olympiques en 2024, en début d'année prochaine, pour pouvoir accueillir les délégations étrangères. Sur les 619 sites sélectionnés dans l'hexagone, 26* l'ont été en Loire-Atlantique et en Vendée.

"Faire parler de la commune et la promouvoir"

Si les grandes villes à l'image de Nantes, Saint-Nazaire ou encore La Roche-sur-Yon n'ont pas laissé passer l'occasion de participer, de loin, aux JO de Paris, les communes plus modestes, elles aussi, comptent sur leurs atouts pour séduire les meilleurs sportifs de la planète. En Vendée, Moutiers-les-Mauxfaits compte sur sa future salle de gymnastique - qui sera une des plus importantes du département - dont la première pierre doit être posée le 17 octobre et qui ouvrir ses portes en février 2022 pour attirer des délégations.

Plus au nord, Vallet mise sur sa salle Steve-Guénot qui abrite le club de lutte de la commune pour taper dans l’œil des comités nationaux étrangers. "Nous possédons une des plus belles installations en France, promet Alfred Navarro, le président du TG Vallet Lutte. Pour vous donner un ordre d'idée, elle est plus belle que celle de l'INSEEP. A partir du moment où on a un outil exceptionnel, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. C'est très important pour nous de montrer à ces nations que nous avons de très bons équipements et que nous sommes prêts à leur faire plaisir."

Nantes, en pôle position pour accueillir des délégations olympiques

Les communes sélectionnées, ce lundi, ne sont pourtant pas assurées de délégation. Si elles sont sélectionnées, ce sont ensuite les comités nationaux qui feront leur choix, dans les mois qui viennent,et Vallet ne veut pas laisser passer cette opportunité. "Ça pourrait faire parler de la commune, espère l'adjointe aux sports à l'initiative de la candidature de Vallet, Céline Charrier. Ça nous permettrait de la promouvoir auprès des étrangers et pourquoi pas leur faire visiter la région. C'est aussi l'opportunité pour nos jeunes sportifs de rencontrer des athlètes de haut-niveau et de leur montrer qu'avec le sport on peut faire de très belles rencontres". "Aujourd'hui, Vallet est la capitale du Muscadet, si demain c'est la capitale de la lutte, ça m'irait très bien", sourit Alfred Navarro.

Si les sites sélectionnés remplissent tous les critères : surface des installations, capacité d'accueil, d'hébergement, accessibilité, proximité avec les services médicaux ; les grandes communes de Loire-Atlantique et de Vendée ont une longueur d'avance. Et notamment Nantes. La cité des Ducs accueille le CREPS régional, installation réputée pour la qualité de ses infrastructures, qui lui permet de figurer "en très bonne place" et elle dispose "de tous les atouts", explique un membre du comité d'organisation des JO. La ville est non seulement proche de l'océan mais elle est en plus rapidement accessible en TGV depuis Paris, qui accueillera dans moins de quatre ans, le gratin du sport mondial.

* Saint-Nazaire, Vallet, Nantes, Pornic, Carquefou, La Baule-Escoublac, Bazoges-en-Pareds, Mouilleron-le-Captif, Les Herbiers, Les Sables-d'Olonne, Chantonnay, La Roche-sur-Yon et Moutiers-les-Mauxfaits possèdent des installations sélectionnées par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

