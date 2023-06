JO 2024 : 60.000 euros pour aider les sportifs ligériens à se préparer pour la compétition

"Soutenir nos champions". C'est avec ces mots simples que Jean-Yves Bonnefoy, le vice président du département en charge du sport décrit la démarche. Avec le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire, ils mettent en place, pour la première année, une aide financière pour accompagner six sportifs vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris.

ⓘ Publicité

La convention a été signée lundi 5 juin, les sportifs ont ainsi reçu un premier chèque. Il y en aura un deuxième en septembre puis des aides éparses au cours de l'année 2024.

Les six sportifs ont été sélectionnés "pour leur performances, mais aussi pour leur personnalité et leur grande humanité", explique le vice-président. Il s'agit de l'athlète Amanda Ngandu Ntumba, championne de France 2023 de lancer de disque et de poids, licenciée au club athlétique du roannais ; de la cavalière Anne-Frédérique Royon, spécialiste du dressage en para équitation ; de la gymnaste stéphanoise Lorette Charpy, membre de l'équipe de France et médaillée de bronze aux barres asymétrique au championnat d'Europe 2022 ; de la danseuse Sya Dembele, meilleure française en Breaking ; de Loïc Vergnaud, champion de handbike et enfin de l'haltérophile roannais, Axel Bourlon, vice champion olympique de para développé couché à Tokyo en 2021.

Par ailleurs, un autre sportif de haut niveau est aidé : Arthur Forissier, champion de cross triathlon. Sa discipline n'est pas encore au Jeux Olympiques mais le département a voulu le féliciter "pour ses résultats et sa présence aux évènements sportifs locaux". En contrepartie de cette aide financière, les sportifs devront être présents à 3 manifestations organisées par le département et le comité, "pour inciter les jeunes et faire des émules".

Une enveloppe globale de 60.000 euros

Le budget global est de 60 000 euros, répartis entre les 7 sportifs. Ça représente donc une aide d'environ 8.500 euros sur deux ans pour chacun. Des financements pour du matériel ou des soins, et surtout une pression en moins explique Amanda Ngandu Ntumba "Il faut savoir que quand on est athlète, on a les frais du sport en lui même : les déplacements, les compétitions, les stages, mais il y a aussi tout ce qui est matériel, les récupération ou les soins. Il y a beaucoup de facteurs et de frais pour la performance".

Alors cette aide, ça lui apporte de la sérénité : "On se pose moins de questions financières. Par exemple si on se blesse, on n'a pas à choisir entre faire des soins et bien récupérer ou acheter du nouveau matériel. Ce sont des question qu'on ne devraient pas avoir à se poser, surtout quand on prépare une échéance aussi importante que les Jeux".

Les 7 sportifs vont chacun recevoir environ 8 500 euros jusqu'au JO. © Radio France - Marine Clette

Des sous qui pourront donc être utilisés pour le transport, le matériel ou les soins. La gymnaste stéphanoise Laurette Charpy, membre de l'équipe de France, revient d'une grosse blessure au genou : "On nous aide pour tous ces trucs annexes qui sont finalement très importants à la performance. Ça décharge le cerveau qui pour ma part est un peu surchargé en ce moment. Ces aides ça va me faire du bien", sourit la gymnaste.

"Je vais pouvoir amener ma famille pour me supporter pendant les compétitions"

Du côté de Sya Dembele, on pense surtout à la famille : "C'est vrai qu'on n'est pas souvent aidés pour ça. Du coup, là, je vais peut-être pouvoir emmener ma mère et mon frère pour les compétitions*. C'est important pour moi d'avoir leur soutien sur place, ça me pousse. Je n'ai plus d'excuse là, alors je vais me donner encore plus à fond !*", s'exclame la danseuse. La championne de Breaking est également très fière de danser sous la bannière de son territoire natal : "Je suis très contente de représenter Saint-Étienne et la Loire dans les compétitions internationales", lance tout sourire la jeune femme de 15 ans.

Une saison complète coûte 100.000 euros à l'haltérophile roannais Axel Bourlon. Alors évidemment, chaque aide est la bienvenue : "On est beaucoup plus serein et puis on se sent soutenu et apprécié. Ça nous met en confiance, de pouvoir se dire j'ai des subventions qui arrivent et qui me permettent de pouvoir être concentré à 100 % dans mon sport."

Le département et le Comité ne ferment pas la porte à l'attribution d'aides financières à d'autres sportifs ligériens : "On se dit que c'est le moment d'en faire plus avec cette opportunité des JO chez nous en France", conclut Jean-Yves Bonnefoy.