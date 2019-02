JO 2024 à Paris : surf, escalade, skateboard et breakdance proposés comme sports invités

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris-2024 a dévoilé jeudi une sélection de sports qu'il souhaiterait inviter. Le choix s'est porté sur le breakdance, l'escalade, le surf et le skateboard. Une liste qui doit encore être validée par le CIO.

Surf, escalade, breakdance et skateboard : voici les disciplines que le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris-2024 a choisi ce jeudi d'inviter. Cette liste, qui s'ajouterait aux 28 sports déjà au programme, doit désormais être validée par le Comité international olympique (CIO) en décembre 2020.

Voici les 4⃣ nouveaux sports que nous proposons au CIO comme sports additionnels aux Jeux de #Paris2024.

Ces sports ont en commun, leur jeunesse, l’appel à la créativité, ils sont spectaculaires et exigeants ! pic.twitter.com/NnCLRZPCRb — Tony ESTANGUET - OLY (@TonyESTANGUET) February 21, 2019

Des "battles" de breakdance

Le breakdance, danse acrobatique issue de la culture hip-hop, ferait sa première apparition aux Jeux olympiques en 2024, alors que les trois autres sports sont déjà invités à Tokyo-2020. Le breakdance est apparu aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Buenos Aires en 2018, sous forme de duels ("battles") départagés par des juges. Les candidats pouvaient se qualifier en envoyant une vidéo en ligne. Cette discipline est rattachée à la Fédération mondiale de la danse sportive (WDSF).

"Déception" pour la pétanque

Le karaté et le baseball/softball, présents comme sports additionnels au Japon, étaient également candidats, tout comme la pétanque et le squash, qui fondaient de grands espoirs pour être à Paris-2024. "C'est décevant mais nous allons repartir pour être aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar en 2022", a réagi le président de la Confédération mondiale du sport des boules (CMSB), Claude Azéma. Le squash, lui, est déjà resté à la porte des JO de 2016 à Rio et de Tokyo-2020.

Apporter une dimension plus urbaine, plus sport de nature, plus artistique" - Tony Estanguet

Le choix des quatre sports, qui avait fuité le 11 février sur franceinfo mais n'avait pas été confirmé, reflète la volonté du CIO de rester au contact d'un public jeune. Le choix de ces sports répond au souhait des organisateurs de "se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde pour apporter aux Jeux une dimension plus urbaine, plus sport de nature, plus artistique", a souligné Tony Estanguet, le patron de Paris-2024, lors d'une présentation dans le quartier de la Défense à Paris.