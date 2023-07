JO 2024 : à un an du lancement, un village mayennais se prépare à accueillir des délégations du monde entier

Le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024 se rapproche à grands pas : il ne reste plus qu'un an avant la cérémonie d'ouverture. Elle aura lieu le 26 juillet 2024 sur la Seine. De nombreuses communes et de nombreux clubs se préparent à accueillir des sportifs du monde entier. En Mayenne, il y aura sept centres de préparation. L'un d'entre eux est situé à Saint-Loup-du-Gast, un village de 380 habitants situé dans le nord du département. Le ball-trap club mayennais fait partie des sites désignés pour recevoir des délégations qui pratiquent le tir en fosse olympique (tir au plateau). À un an de l'échéance, le club compte bien mettre ses atouts en avant afin d'être choisi par des équipes étrangères.

Le club de tir de Saint-Loup-du-Gast possède des installations aux normes olympiques depuis 2004. © Radio France - Maïwenn Bordron

"L'environnement est favorable à un entraînement au calme"

Deux fosses olympiques sont installées sur un site de six hectares : c'est une sorte de pièce creusée à plus de deux mètres sous terre, depuis laquelle sont lancées les cibles, des plateaux d'argile. "Un petit galet de 11 centimètres", décrit Gaston Daligault, président du ball-trap club mayennais depuis sa création en 1992. Les tireurs sont situés à 15 mètres de la fosse, ils doivent viser les cibles avec un fusil et des cartouches en plomb. Les plateaux d'argile "vont tous à 76 mètres à peu près, donc ça va assez vite : à peu près 120 ou 130 km/h", explique Gaston Daligault.

Ces installations aux normes olympiques sont les seules dans tout le grand ouest, elles datent de 2004. À un an des JO, Gaston Daligault a encore quelques détails à régler. "Quelques petits travaux à finition, de nettoyage, des enduits, des carreaux qui sont à changer sur les fenêtres. Mais bon, c'est bon, on est au top avec le matériel qu'on a là. C'est bon, le cadre pas trop mal, le parking a été refait", se réjouit le président du BTC Mayennais.

Les cibles, les plateaux d'argile, sont lancées depuis la fosse olympique qui fait 17 mètres de long et 2m20 de haut. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le club mayennais n'a pas encore été contacté par des délégations qui voudraient s'entraîner dans le village, mais les arguments sont prêts pour les attirer. "C'est paisible, c'est la campagne. L'environnement est favorable à un entraînement au calme pour préparer dans la sérénité. Et puis, nous avons l'activité vélo-rail, donc on ne sait jamais : pourquoi pas un petit tour de vélo-rail? Ça peut détendre !", sourit Christian Chatellier, le premier adjoint à la mairie de Saint-Loup-du-Gast. Le club a la capacité d'accueillir 3 ou 4 délégations par jour, soit une vingtaine de tireurs au total. Pour l'instant, ni la mairie ni le ball-trap club mayennais ne peuvent estimer le nombre de délégations de tir qui se rendront en Mayenne. "C'est l'inconnu. On souhaite qu'il y en ait qui viennent, mais on ne sait pas du tout ", souligne Christian Chatellier.

Le site de Saint-Loup-du-Gast permet également la pratique du skeet, une autre épreuve de tir présente aux Jeux olympiques. Mais le ball-trap club mayennais n'a pas été retenu pour être un centre de préparation pour cette discipline.

Les plateaux d'argile sont lancés à 76 mètres, lorsque le tireur crie "pull" dans un micro. © Radio France - Maïwenn Bordron