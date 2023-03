JO 2024 : "Bien évidemment, le basket et le hand se joueront à Lille" dit Tony Estanguet

C'est une déclaration qui sonne comme une certitude à entendre Tony Estanguet, au milieu du stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, près de Lille : "bien évidemment, le basket et le hand se joueront à Lille en 2024. on y travaille avec l'ensemble des acteurs depuis un certain nombre de mois, explique le patron du comité d'organisation de Paris 2024*. On a encore un certain nombre de travaux à mener ensemble avec les fédérations internationales et les acteurs locaux"*.

Des doutes sur la climatisation

Il reste encore à régler plusieurs questions portant sur la climatisation, la ventilation du stade en configuration Arena et la sécurité des athlètes. Ce qui fait que le secrétaire général de la Fiba (fédération internationale de basket), Andréas Zagklis, est plus prudent : "il y a des questions ouvertes. Le comité exécutif de la Fiba a prix une décision de principe : on veut venir ici à condition de résoudre ces problèmes. Mais est-ce que vous connaissez un comité d'organisation des JO qui n'a pas des sujets ouverts à 18 mois de l'événement ?" s'amuse le représentant de la Fiba, sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, aux côtés de Tony Estanguet.

Risques de glissades ?

Le secrétaire général de la Fiba revient sur les points d'achoppement concernant l'organisation du tournoi olympique à Lille : "Pour nous, la question c'est de garantir la sécurité de nos athlètes, c'est pour ça que nous avons été peut-être parfois trop durs mais c'est notre boulot mais je dois admettre que Paris 2024 a fait beaucoup de progrès.

"Je pense que nous voyons la lumière au bout de ce tunnel" - A. Zagklis (Fiba)

La crainte c'est une mauvaise climatisation des lieux. La température de la salle qui accueillera 25 000 spectateurs doit être de 22°. Il y a un risque de condensation qui transformerait alors le parquet en patinoire. Tout risque de glissade, notamment des stars américaines de la NBA, doit donc être formellement écarté. Le directeur du stade Pierre Mauroy, Olivier Baudry, a donc apporté des solutions qui consistent à renforcer la climatisation de l'enceinte le temps de la durée des épreuves. Il faut savoir que la température de l'Arena peut varier de 5° entre une enceinte vide et une enceinte remplie de fans. Le stade a déjà accueilli dan sle passé des compétitions internationales de basket, de handball, de volley mais pas avec une intensité aussi élevée : ce sont 36 matchs qui se joueront pendant la première semaine des Jeux soit 4 matchs par jour.

Record de fréquentation en vue

C'est la première fois dans l'histoire des JO que les épreuves de basket se dérouleront en dehors de la ville-hôte. Mais le Cojo a de quoi appâter la Fiba : un tournoi olympique au stade Pierre Mauroy, c'est la garantie d'avoir une affluence jamais vue pendant des Jeux Olympiques. Une vitrine incroyable donc pour la fédération internationale de basket.