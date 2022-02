Ce mardi, plus de 600 personnalités de la Région Centre-Val-de-Loire co-signent une tribune pour appeler à la tenue des épreuves de tir sportif des Jeux Olympiques 2024 au centre de Châteauroux-Déols.

JO 2024 dans l'Indre : plus de 600 signataires d'une tribune pour la tenue des épreuves de tir sportif au CNTS

Le Centre national de tir sportif de Châteauroux-Déols est le plus grand d'Europe

Les jeux Olympiques 2024 vont-ils se tenir en partie dans l'Indre ? Alors que la possibilité est évoquée depuis le début de l'année, c'est en tout cas ce que demandent plusieurs centaines d'élus, de chefs d'entreprise et d'associations sportives de la Région Centre-Val-de-Loire ce mardi dans une tribune ce mardi. Ils demandent à ce que les épreuves de tir sportif se tiennent au Centre National de Châteauroux-Déols, le plus grand d'Europe.

Un Centre déjà prêt pour accueillir des compétitions internationales

Ils sont près de 600, à l'initiative de Gil Avérous, le maire de Châteauroux Métropole, et du président du Département de l'Indre, Marc Fleuret à militer pour que le Comité d'Organisation change son fusil d'épaule, une "option de plus en plus envisagé" selon le texte.

Vous avez l'impression que ce site peut parfaitement accueillir les Jeux Olympiques ? Vous avez raison ! - extrait de la tribune

Dans cette tribune, les signataires expliquent que le CNTS, d'une superficie de 80 hectares, accueille déjà les championnats du monde de la discipline. Le site a coûté 30 millions d'euros dont 5 millions d'euros d'argent public, afin de l'équiper complètement, y compris pour la diffusion télévisée des épreuves en direct.

Ils rappellent aussi la volonté de la Fédération Nationale de Tir Sportif lors de sa plaquette de présentation du CNTS : « Ce Centre doit aussi avoir pour vocation de devenir un site olympique, dans le cas où la France, candidate, serait choisie pour les JO de 2024 ». Autres arguments avancés : la proximité de Châteauroux et Paris en train (1h50) et la tenue d'épreuves déjà prévues dans d'autres villes hors de l'Île-de-France (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Étienne et Tahiti).

Le site de la Courneuve, trop cher à aménager ?

Pour le moment, officiellement, c'est toujours le site de la Courneuve qui est privilégié pour accueillir ces épreuves. Mais, contrairement au CNTS de Châteauroux-Déols, il est loin d'être prêt : présent sur une zone "Natura 2000", il doit être dépollué, ce qui coûtera selon les signataires un dépassement de 40 millions d'euros du budget initial "du fait d'une pollution des sols bien supérieure à ce qui était imaginé". Par ailleurs, ce site serait détruit à l'issue des JO, ce qui coûterait encore 13 millions d'euros supplémentaires.

"Osons faire preuve de bon sens", concluent les signataires, qui s'engagent pour finir à "accompagner pleinement le comité d'organisation des Jeux Olympiques dans la réalisation de ce magnifique projet".