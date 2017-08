JO 2024 - David Smétanine, nageur paralympique isérois : "Faire de Paris une ville extrêmement accessible"

Multiple médaillé paralympique (2 en or, 5 en argent et 2 en or), le nageur David Smétanine se réjouit de l'attribution - presque - officielle des Jeux Olympiques 2024 à Paris. L'occasion pour l'isérois de rappeler l'importance des Jeux Paralympiques, aussi organisés par Paris.

"On a de quoi faire de Paris une ville extrêmement accessible et accueillante, on en a besoin aujourd'hui je pense", souligne David Smétanine. Le nageur, champion paralympique à Pékin en 2008, a accueilli avec beaucoup de plaisir la nouvelle de l'accord entre Los Angeles et le Comité International Olympique (CIO) pour les Jeux Olympiques de 2028, ce qui laisse le champ libre à Paris pour 2024. Même s'il reste encore prudent : "il faut rester sage parce qu'il reste encore plus étapes administratives à valider mais c'est vrai que les annonces du maire de Los Angeles sont plutôt positives".

Engagé auprès de la candidature parisienne, David Smétanine ne doutait pas de la réussite du projet : "Paris a un dossier fantastique et je ne doute pas que le combat aurait été extrêmement rude mais mon petit doigt me dit qu'on était quand même en bonne voie pour l'emporter à la régulière donc c'est un accord cohérent pour tout le monde".

"Paris 2024 doit permettre aux gens qui ont un handicap de retrouver une motivation exceptionnelle et retrouver une place dans la société"

Le Grenoblois compte également sur l'organisation de ces JO pour promouvoir la cause du handicap : "Si on a les Jeux Olympiques à Paris, ça veut dire qu'on va aussi organiser les Jeux Paralympiques, ce qui est un grand pas en avant et donc une excellente nouvelle. Que ce soit du côté Paris 2024, avec le comité d'organisation et plus de candidature cette fois-ci, ou auprès du ministère, j'espère être associé pleinement à ce projet".

Sur le plan sportif, David Smétanine ne se ferme pour l'instant en tout cas aucune porte : "Je ne me projette pas jusqu'à 2024 jusqu'à présent à moins d'un miracle... mais bon les miracles, ça existe !"