JO 2024 : des épreuves d'aviron de mer à Arcachon ?

Arcachon, France

Arcachon se prend à rêver ! La cité balnéaire pourrait accueillir des épreuves olympiques d'aviron de mer en 2024. Attention, rien est fait, mais la semaine dernière la fédération internationale d'aviron a demandé au CIO d'intégrer cette discipline au programme des JO de Paris.

La fédération internationale plaide pour le remplacement de deux épreuves traditionnelles (le deux de couple poids léger hommes et femmes) qui vont disparaître en 2024 par une épreuve de beach rowing. Il n'en fallait pas plus pour que le club d'aviron de mer d'Arcachon, l'un des plus anciens de France, propose sa candidature.

Cette opportunité d'accueillir les JO à Arcachon elle ne se reproduira plus jamais, c'est notre chance ! - Patrick Villenave, président du club d'aviron de mer d'Arcachon

La mairie d'Arcachon semble séduite par cette opportunité et Patrick Villenave peaufine déjà son argumentaire. Le beach rowing est un sport spectaculaire. C'est d'abord un sprint de 40 mètres sur le sable avant d'embarquer sur un bateau et de faire le tour d'une bouée en moins de deux minutes.

Les concurrents potentiels d'Arcachon ? Sans doute Tahiti qui a décroché les épreuves de surf et Marseille, où se déroulera la voile.

Le club d'Arcachon compte 230 adhérents © Radio France - Stéphane Hiscock