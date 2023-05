JO 2024 : des sportifs du Bénin s'entraîneront sur la nouvelle piste d'athlétisme de Montfort-le-Gesnois

C'est au centre de la nouvelle piste d'athlétisme toute bleue que le document a été signé. Ce lundi 29 mai, la commune sarthoise de Montfort-le-Gesnois a signé avec le Bénin un partenariat : celui-ci assure, notamment, la venue d'athlètes béninois pour leur préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

"Nous avons un complexe aquatique, un complexe hôtelier et un ensemble d'équipement sportif sur beaucoup de disciplines différentes qui leur permet de venir s'entraîner dans de bonnes conditions à un prix raisonnable pour eux", explique le maire de Montfort-le-Gesnois, Anthony Trifaut.

Le maire de Montfort-le-Gesnois coupe le ruban à l'occasion de l'inauguration de la toute nouvelle piste d'athlétisme de la commune. © Radio France - Lucie Amadieu

Le Bénin a construit 22 stades ces quatre dernières années, pour autant ce pays africain trouve un intérêt à s'entraîner en Sarthe. "Quand on est au Bénin, tout est différent : la température, l'hydrométrie, le cadre, la nourriture", expose le représentant du ministre des Sports du Bénin, l'ancien footballeur du RC Lens, Jean-Marc Adjovi-Bocco. "Si nous voulons mettre toutes nos chances de notre côté, il faut qu'on se prépare dans les conditions qu'on aura au moment de la compétition. Donc la Sarthe me semble destinée à nous accueillir."

Un partenariat au-delà des JO

Ce partenariat va s'étaler sur trois ans. "C'est une coopération qui va nous permettre d'avoir des échanges entre des entraîneurs béninois et du club de Montfort-le-Gesnois, explique le maire Anthony Trifaut. Nous accueillerons des athlètes béninois et j'espère que des jeunes de la commune pourront s'entraîner au Bénin, découvrir des centres qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en France."

Une piste de qualité pour recevoir des participants aux JO

La nouvelle piste d'athlétisme de Montfort-le-Gesnois est en matière synthétique bleue. Cela permet de meilleurs appuis, rebonds ou encore condition d'entraînement. "Au niveau de l'utilisation des pointes, avant on ne pouvait pas les mettre donc quand on arrivait en compétition sur des stades qui étaient équipés de synthétique on devait en enfiler. On n'avait pas les mêmes conditions d'entraînement", raconte Basile, licencié de la JAMG, la Jeunesse athlétique de Montfort-le-Gesnois. Avec l'utilisation de pointes, Acyndine espère améliorer ses performances. "Avec ces chaussures, il y a un gain de vitesse. Des centièmes, c'est énorme."

La piste est bleue, une couleur choisie par les élus de Montfort-le-Gesnois. © Radio France - Lucie Amadieu

Au-delà de la piste, de nouveaux aménagements ont été installés pour développer la pratique du saut en hauteur, du lancé de javelots ou de marteaux. "Je fais du saut à la perche et avant, je ne pouvais jamais rentrer le week-end pour m'entraîner parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire", rapporte Louane, licenciée du club en étude à Nantes. "Maintenant qu'on a le tapis, ça me permet de rentrer et de voir beaucoup plus mon club, de m'entraîner et de donner des cours pour faire découvrir ma discipline."

La piste est homologuée pour recevoir des compétitions régionales et inter-régionales. Elle pourrait même recevoir quelques épreuves nationales comme le demi-fond. Cet équipement a coûté 1,4 million d'euros, subventionné à hauteur de 80%.