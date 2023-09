JO 2024 : Emma Ponthieu " Financièrement c'est compliqué mais je ne veux pas avoir de regret."

Episode 2 avec Emma Ponthieu et Antoine Pérel

Dans ce 2ème épisode vous allez faire la connaissance d'Emma Ponthieu et d'Antoine Pérel. La lilloise est aujourd'hui la capitaine de l'équipe de france de Hockey sur gazon. L'hazebrouckois, pour sa part, fait parti de l'élite mondiale du paratriathlon. Tous les deux espèrent décrocher dans les prochains mois leur billets pour Paris. Un objectif qui leur a demandé plusieurs sacrifices importants.

Afin de se donner toutes les chances de briller au plus haut niveau et de faire partie des 16 joueuses qui seront sélectionnées pour Paris 2024, Emma Ponthieu, qui a mis son métier de psychomotricienne entre parenthèses, a décidé de s'exiler en Belgique, le pays des champions du monde et champions olympiques. Ellle y défend les couleurs du Royal Club de Bruxelles.

Antoine Perél, qui a déjà disputé les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin au saut en longueur, continue de s'entraîner chez lui à Hazebrouck. Il a pu bénéficier dernièrement du soutien de la CCFI ( Communauté de communes de Flandre Intérieure) et de la solidarité de ses amis qui lui ont offert un chèque de 13000 euros grâce à l'organisation des premiers Jeux Flamands. Un soutien financier et mental qui lui ont permis de décrocher au début du mois la 3ème place lors des Mondiaux de la discipline organisés en Espagne.

Le marathon de la qualification

L'aide d'un préparateur mental

L'impossible combinaison : métier - préparation olympique

