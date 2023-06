JO 2024 : Germinal Peiro assume de payer 180.000€ pour le passage de la flamme olympique en Dordogne

Le parcours de la flamme olympique en Dordogne est désormais connu. Le relais traversera Saint-Aulaye-Puymangou, Bergerac, Nontron, Sarlat, Agonac et Montignac-Lascaux avant de finir sa course à Périgueux le 22 mai 2024. Ce périple périgourdin a un certain coût : 180 000 € payés par le département. Sans compter les dépenses de chaque mairie pour l'animation et la sécurité des fêtes qu'elles organiseront autour du parcours.

"Les JO, on en parle toute la vie"

Face à cette sacrée somme, une dizaine de départements ont renoncé à accueillir ce tour de France de la flamme olympique. C'est notamment le cas du Lot-et-Garonne, des Landes ou de la Charente-Maritime .

En Dordogne, au contraire, il n'a jamais été question de refuser. Le conseil départemental et son président, Germinal Peiro, sont très heureux que le département contribue à ces Jeux olympiques 2024, même si, avec ce relais de la flamme olympique, ça n'est que sur une journée. "Les JO ce n'est pas qu'une journée, on en parle toute la vie. C'est la plus grande fête du sport sur la planète. Nous, en France, on les a eu il y a 100 ans. Donc si c'est un investissement une fois tous les 100 ans, ça vaut le coup de le faire".

"Le sport, c'est ce qui donne des repères"

Pour Germinal Peiro, recevoir la flamme olympique, c'est d'abord l'occasion de fédérer autour des valeurs du sport. "On est dans une société qui est totalement déchirée, où plus personne n'a de repères. Le sport, c'est ce qui donne des repères." Le président du département souligne l'engouement que suscite l'actualité sportive. Et récemment, en Dordogne, l'engouement autour du titre de champion de France des rugbymen du CAP en Nationale 2 et autour de la finale de Fédérale 3 de rugby que va jouer Sarlat, dimanche 25 juin.

"C'est dans le sport qu'on apprend à respecter les règles, à respecter ses partenaires et ses adversaires". Il s'agit aussi de relayer les valeurs de l'olympisme, "basées sur la paix et la fraternité". "Vous croyez que c'est cher de prôner les valeurs de la paix ? Et bien moi je dis que ce n'est pas cher !", conclut Germinal Peiro.