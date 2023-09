JO 2024 : l'appel à l'aide d'une sprinteuse nîmoise, Wided Atatou

Qui peut aider Wided Atatou, sportive de haut niveau, sprinteuse, qui vise les JO à Paris l'an prochain ? Cette Nîmoise de 24 ans est licenciée du club Entente Nîmes Athlétisme. Sélectionnée dans l'équipe de France du relais 4 x 100 pour les J.O. de Tokyo, elle avait un contrat professionnel : une aide financière et technique qui lui permettait de s'entraîner tout en travaillant à mi-temps -elle est éducatrice spécialisée. Cette aide a été supprimée, sans qu'on lui dise pourquoi explique-t-elle. Depuis, elle a repris le travail à plein temps pour vivre, tout en continuant à s'entraîner pour décrocher sa qualification aux J.O. de Paris. Mais c'est difficile.

Aussi elle a ouvert une cagnotte Leetchi pour trouver de l'argent, indispensable pour s'entraîner correctement. Il faut en ligne taper : "en route vers une seconde olympiade"

Wided Atatou obligée de travailler à temps plein pour vivre, compliqué dans ces conditions de s'entraîner sereinement. "On ne fait pas du sport loisir. Le haut niveau, ça nécessite d'autres moyens, d'autres efforts, c'est très prenant"

"On porte le pays. Ce sont des années et des années de travail, confie-t-elle au micro France Bleu Gard Lozère. ça fait du bien quand on sait qu'il y a des personnes derrière nous, qui nous soutiennent, nous accompagnent ; ça donne aussi envie d'aller chercher le Graal".

