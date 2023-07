JO 2024 : la flamme Olympique, "ça met des paillettes dans les yeux" de la kayakiste Manon Hostens

Manon Hostens sent bien que les JO approchent. Dans un mois, aux championnats du monde en Allemagne, elle tentera de réaliser les minimas, les temps minimums requis pour se qualifier pour Paris 2024. Mais il y a une chose qui lui a fait réaliser que 2024 arrive : c'est l'effet de prendre la torche olympique.

"On a vu la différence, le lendemain on a fait des supers chronos dans le kayak! Vraiment on a fait une super séance donc on s'est dit que ça nous avait plus boostées qu'autre chose", rigole la championne du monde de descente en K1 sprint et classique.

Celle qui se prépare pour se qualifier pour ses troisièmes Jeux Olympiques ressent déjà une forme de pression. "De la pression positive, rassure-t-elle. On sent l'engouement qu'il y a au niveau des supporters, ça nous a bien galvanisé et ça nous donne vraiment envie de faire briller les couleurs de la France. Ca met des paillettes dans les yeux."

Manon Hostens participera fin août aux Championnats du Monde en Allemagne. C'est là qu'elle tentera de réaliser un bon chrono pour se qualifier pour les JO.