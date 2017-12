Jeux Olympiques Paris 2024 : la nouvelle Arena sera construite porte de la Chapelle

On connait donc l'emplacement de l'Arena 2, une salle de 7 500 places. Ce sera dans le nord de Paris, porte de la Chapelle et non à Bercy comme prévu initialement.

Anne Hidalgo a tranché. Ce sera la porte de la Chapelle pour l'Arena 2, une salle de sport de 7 500 places. Elle doit accueillir pendant les Jeux Olympiques 2024, les épreuves de lutte et du basket.

Des Jeux de #Paris2024 utiles aux habitants et aux territoires : l'#Arena2, future salle omnisports de 7500 places, sera construite à la Porte de #LaChapelle. Elle poursuivra la dynamisation de ce quartier et servira de pont entre #Paris et la @seinesaintdenis#Paris18#Héritagepic.twitter.com/Bk50Vej4k7 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 6, 2017