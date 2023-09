JO 2024 : La Nouvelle-Zélande décline l'offre d'accueil du Pôle du cheval et de l'âne de Lignières

C'est forcément une petite déception pour le Pôle du cheval et de l'âne de Lignières et le conseil départemental, gestionnaire de l'équipement. La délégation néo-zélandaise, nation-star de l'équitation, ne choisira pas l'équipement berrichon comme base d'entraînement pour les JO 2024. La Nouvelle-Zélande avait été approchée par la direction du Pôle et des représentants de l'équipe d'équitation sont venus cet été visiter les équipements qui ont obtenu le label "Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024". Les représentants de la délégation avaient d'ailleurs "confirmé être impressionnés par la qualité des installations l'accueil qui leur [avait] été réservé"

Le conseil départemental "prend acte de la décision"

Mais malgré leur intérêt, les Néo-Zélandais ont finalement informé le département du Cher de leur volonté d'installer leur camp de base Pré Jeux Olympiques en Normandie, plus proche de leur domiciliation européenne située en Angleterre.

Dans un communiqué Richard Boudet, vice-président à la vie sportive au département du Cher a indiqué "prendre acte" de cette décision mais continuer à "travailler d'arrache-pied" pour faire aboutir ce projet d'accueillir une équipe olympique. Béatrice Damade, vice-présidente au tourisme et à la promotion du territoire rappelle que les Néo-Zélandais ont tout de même souligné "la qualité de la structure et le sens de l'accueil des équipes du Pôle du cheval et de l'âne".

Concours complet tout le week-end à Lignières

L'offre reste lancée à d'autres délégations qui sont justement présentes en nombre au Pôle à partir de ce mercredi (27/09) et jusqu'à dimanche (01/10) pour le traditionnel Concours Complet de Lignières .

20 nations y sont représentées, 150 bénévoles sont mobilisés jusqu'à dimanche pour accueillir les 249 chevaux engagés ainsi que leurs cavaliers mais aussi les 5.000 spectateurs attendus.