JO 2024 : le club de tir de la police de Côte-d'Or va accueillir des délégations

Une excellente nouvelle pour le club de tir de la police de Côte-d'Or , 355 adhérents, installé près du parc de la Colombière, entre Dijon et Longvic. Début décembre 2022, il annonce que sa candidature pour accueillir des délégations pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 vient d'être retenue. À l'instar de la base nautique du Lac Kir, à Dijon, ou de Beaune pour le triathlon, et Semur-en-Auxois pour le cyclisme sur route, le club devient donc un centre de préparation aux Jeux .

Trois délégations étrangères contactées

Selon le président du club, Karim Khatri, c'est d'ores et déjà acté, l'Équipe de France de para-tir viendra s'entraîner dans la Métropole. Au micro de France Bleu Bourgogne, il indique être également en négociation pour accueillir jusqu'à trois délégations étrangères de tir sportif.

"On est en pourparlers avec trois équipes, une d'Océanie, une d'Asie, et une autre ... mais je ne vais pas les citer, souligne celui qui est également président du comité de tir de Côte-d'Or, près de 2500 licenciés. On doit garder notre secret. On est en compétition avec d'autres villes, il faut donc qu'on soit discrets pour mener ce projet au bout". Au delà de ces trois délégations, d'autres pistes sont sur la table, façon "plan B".

Commence alors une grande opération séduction. "On fait des plaquettes, des flyers, en anglais. On met en avant la ville de Dijon, le département, les points d'entrée et de sortie, avec les autoroutes et le TGV, tous les accès rapides pour venir, explique Karim Khatri, par ailleurs vice-président de la Ligue de tir de Bourgogne. Je dois avouer que c'est assez facile de convaincre les gens par rapport à notre territoire, parce qu'on a "la bonne bouffe", il faut dire ce qui est, on a le bon vin, et puis on a un accueil qui est bien, avec des hôtels quatre ou cinq étoiles. On sait accueillir et les étrangers apprécient". Il espère avoir une réponse définitive à l'été 2023.

Le président du club, Karim Khatri, a installé un panneau : "Tous engagés pour Paris 2024" © Radio France - Adrien Beria

Les JO, une aubaine pour améliorer les infrastructures

Au delà du coup de projecteur sur des disciplines habituellement moins médiatisées, comme le tir sportif, malgré l'or à Tokyo par exemple pour Jean Quiquampoix, ces Jeux Olympiques de Paris 2024 sont également une bonne manière pour les clubs de se refaire une beauté. Pour le club de tir de la police de Côte-d'Or, cela permettrait de faire une mise à niveau en terme d'accessibilité - avec notamment l'agrandissement des portes pour le passage des fauteuils roulants. Des nouvelles cibles, électroniques, pourront également être installées. "Sur le pas de tir 50 mètres, deux cibles électroniques, c'est une révolution parce qu'on n'en a pas actuellement", précise le président.

Le club doit désormais trouver 32.000 euros, somme nécessaire pour réaliser les travaux et acheter les fameuses cibles électroniques. Karim Khatri a déjà obtenu 7500 euros de la part du département de Côte-d'Or et 1000 euros de "Jeunesse et sport". Il va envoyer un courrier avec une demande de subvention à la région, dans les prochains jours, et compte également sur le mécénat, des entreprises, des collectivités voire des particuliers, pour mener à bien son projet.

