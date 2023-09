JO 2024 : le dernier pylône électrique présent sur le site du village des athlètes a été démonté

C'est une opération silencieuse et apparemment anodine qui s'est déroulée ce vendredi matin sur l'Île-St-Denis : le démontage d'un pylône électrique. Il s'agit pourtant d'une étape essentielle dans la réalisation du village des athlètes des JO 2024. Pour aménager ces 50 hectares de terrain, il fallait enterrer plusieurs kilomètres de lignes haute tension et détruire les pylônes qui allaient avec. Ils étaient six, dressés sur le site même du village. Le dernier vient donc d'être démantelé.

95 millions d'euros d'investissement

"Si ces pylônes étaient restés debout, explique Nicolas Ferrand, directeur général de la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques), une partie du village aurait été neutralisé, donc soit on faisait un village ailleurs, ce qui n'était pas le projet, soit on ne faisait pas les Jeux, ce qui n'était pas envisageable". Responsable du réseau électrique, RTE a investi 95 millions d'euros dans ce projet colossal. "La ligne aérienne a été transformée en ligne souterraine, et pour ça on a fait un long tunnel le long de la Seine", détaille son président Xavier Piechaczyk, qui ajoute que ce type d'opérations est rarement mené car compliqué et très cher.

La partie gros œuvre du village olympique est terminée. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le jeu en valait la chandelle, insiste Xavier Piechaczyk : "Avec les Jeux olympiques, c'est l'image de la France qui est en jeu. Il est normal que les grandes entreprises et les grands opérateurs comme nous fassent des efforts et se mobilisent au maximum pour que ça se passe bien".

De l'espace libéré pour du foncier et des espaces verts

Les habitants du secteur devraient en profiter bien au-delà de 2024 et c'est ce qui réjouit le maire de l'Île-St-Denis, Mohamed Gnabaly : "Ôter des pylônes, c'est libérer de l'espace. En l'occurrence ici, on va créer un parc de deux hectares, au bord de l'eau, où nous développerons des activités nautiques".

De l'autre côté de la Seine, Villeneuve-la-Garenne, qui ne fait pas partie de l'emprise du village olympique, est aussi concernée. Une partie des lignes enterrées dans le cadre de ce projet se trouvait sur la commune. Au total, 70 hectares vont ainsi être dégagés. De quoi développer de nouveaux projets fonciers.