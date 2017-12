Bayonne, France

Il est probable, bien que pas encore certain, que le surf sera au programme des Jeux Olympiques de Paris en 2024, après avoir fait son entrée aux JO en 2020 à Tokyo, et alors que Los Angeles souhaite également l'inscrire en 2028. Le Comité d'Organisation des JO (COJO) de Paris doit rendre sa décision en 2019.

Si le surf est retenu, le président de la Fédération Française, joint par France Bleu Pays Basque, affirme que l'organisation des épreuves en site naturel tient la corde : "Pour l'instant, la Fédération Internationale a vraiment choisi le surf en milieu naturel, car il ne faut pas oublier que dans les critères de jugement (la notation, ndlr), le choix de la vague est déterminant."

Le site des épreuves de surf connu en 2018 ?

Jean-Luc Arassus a d'ailleurs confié qu'il lancerait un appel d'offre en 2018 à destination des villes intéressées. "La pertinence et la qualité des candidats sera un argument supplémentaire sur le positionnement du surf aux Jeux de Paris", affirme le dirigeant du surf français. Autrement dit le site retenu, par une commission mise en place par la fédération, doit aider à convaincre le COJO de l'intérêt de retenir le surf parmis les épreuves.

Trois candidatures se sont déjà officiellement déclarées pour 2024 : Lacanau en Gironde, l'alliance du Sud-Landes entre Hossegor, Seignosse et Capbreton, et dernièrement Royan en Charente-Maritime. Biarritz, la capitale française du Surf, qui a accueilli les derniers championnats du Monde en mai, reste intéressée, mais n'a plus donné signe depuis que son projet de candidature commune avec le sud-landes a été enterré par ce dernier.

Une vague artificielle en région parisienne

Parmis les écueils qui pourraient freiner le COJO à retenir le surf, il y a en premier lieu la versatilité de la météo et particulièrement des conditions de surf. Organiser le plus grand évènement planétaire, devant des centaines de millions de téléspectateurs, et prendre le risque que l'une des épreuves ne puissent avoir lieu en raison de l'absence de vagues, ferait pour le moins désordre.

Mais une autre option s'offre désormais aux organisateurs. La construction d'ici à 2023 de la première vague artificielle en France. Elle fait partie du projet Terres d'Eaux dévoilé en fin de semaine. Il s'agit de construire un vaste parc d'activités nautiques de 32 hectares, avec 2 ou 3 bassins, à Sevran, en Seine-Saint-Denis, sur un terrain en friche. Les Fédérations Françaises de surf et de ski nautique en assureront l'exploitation sportive.

Présentation du projet "Terre d'eaux" à la ministre @FlesselLaura

Il s'agit d'une base nautique articulée autour d'un lac de 9 ha et d'un bâtiment de 5 327 m² abritant une piscine et un espace de surf indoor 🏄‍♀️ pic.twitter.com/gx9MKuITJv — Ministère des Sports (@Sports_gouv) December 13, 2017

Une société basque à la manoeuvre

Le coût de l'opération est estimé à 150 millions d'euros. Le projet serait financé en majorité par des fonds privés et par l'Etat à travers la Caisse des Dépôts. La confection de la vague artificielle a été confiée à la société basque Wavegarden, la première à en avoir élaborée une, en 2011, dans son bassin privé à proximité de Saint-Sébastien. Sa nouvelle technologie, baptisée "The Cove" permet de faire déferler jusqu'à 1.000 vagues en 1 heure, soit un peu plus de 16 par minute, avec des hauteurs pouvant atteindre les 2,4 mètres.

Et si aujourd'hui le président de la Fédération Française de surf jure que cette option est "très hypothétique" pour les JO 2024, Jean-Luc Arassus reconnait tout de même que c'est au minimum une solution de repli possible. "On pourrait envisager, pour des raisons de diminution de risques et d'incertitude des vagues, de se dire que (l'épreuve des JO) mieux vaut l'organiser sur une vague artificielle. Aujourd'hui on est très loin de cette option, par contre si c'est une des rares vagues fonctionnelle à ce moment là (la période des Jeux, ndlr), effectivement le choix sera possible."

Un nouveau centre d'entrainement et de détection pour le surf français

Une chose est certaine, pour la Fédération Française de Surf, cette vague artificielle à quelques kilomètres de Paris est une aubaine. Elle va d'abord lui permettre de toucher le plus grand bassin de population française, celui également qui potentiellement compte le plus de surfeurs résidents.

Surfeur sur la vague articiele de Saint-Sébastien © Maxppp - Gorka Estrada / EFE

C'est également la possibilité d'atteindre une nouvelle population et d'élargir la détection. "Si aujourd'hui on ne prend que Sevran, note Jean-Luc Arassus, 25% de la population a moins de 14 ans. Faire découvrir à des gamins qui sont très très loin de l'océan et, malheureusement, qui ne vont pas très souvent glisser sur des vagues, je pense que cela fait partie des missions que notre Fédération doit couvrir."

Enfin, Sevran devrait servir de centre d'entraînement aux meilleurs surfeurs français en transit. La ville est en effet situé à proximité de l'aéroport international de Roissy-Charles-de-Gaulle. "Il servira avant les départs, et au retour, pour l'ensemble de nos surfeurs qui sont sollicités par de nombreux voyages."