Jeux Olympiques 2024 : Orléans candidate pour accueillir la compétition de volley-ball à CO'Met

L'annonce a été faite lors du dernier conseil municipal ce jeudi, Orléans va se porter candidate pour accueillir la compétition de volley-ball pour les prochains Jeux Olympiques de 2024, organisés en France.

Après la décision du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de faire des économies sur les futurs sites qui doivent accueillir certaines compétitions sportives, comme le Bourget, en Seine-Saint-Denis, qui doit recevoir les épreuves de volley-ball et l'abandon de candidature de Lille et son stade Pierre-Mauroy, "qui mieux que nous pour candidater", estime ce lundi Thomas Renault, adjoint aux sports à la mairie d'Orléans, au micro de France Bleu Orléans.

"On a les infrastructures"

"C'est plausible avec Co'Met", détaille l'adjoint aux sports, Co'Met étant le futur complexe qui fera office de parc des expositions de 35.000 mètres carrés, Zénith et salle des sports qui pourra accueillir jusqu'à 10.000 places et qui doit sortir de terre en 2021, "on a les infrastructures qui vont avec pour recevoir les équipes".

à lire aussi Orléans : la première pierre du chantier Co'Met posée le 12 septembre

"Il y a le Palais des sports, l'Argonaute ou le CSS à la Source (le complexe sportif de la Source, ndlr) et puis on est à une heure de Paris", détaille Thomas Renault. "Après, on va donner corps et âme pour pouvoir avoir les Jeux Olympiques à Orléans même si ça ne va pas être une mince affaire."

Un chemin long et un travail de lobbing

"C'est à nous d'aller au charbon", prévient l'adjoint aux sports, mais là-dessus "vous pouvez compter sur nous", assure-t-il. Il va falloir faire du lobbing, vendre le projet au Comité d'organisation et convaincre Tony Estanguet lui-même de donner sa chance à la ville. "Maintenant, on ne va pas forcer les gens à désigner Orléans, mais en tout cas on va tout donner pour les recevoir parce que les Jeux Olympiques, c'est du jamais vu à Orléans et c'est quelque chose de magistral. Après la Coupe du Monde de football, c'est l'événement le plus important au monde, donc pour nous c'est tout à fait logique de candidater."

La mairie candidate déjà pour recevoir des Nations de volley-ball, alors avec l'organisation de la compétition, "ce serait génial et en cohérence avec Co'Met", conclut Thomas Renault. Affaire à suivre.