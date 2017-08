JO 2024 à Paris: "La Lorraine doit se mobiliser pour faire partie de la fête"

Pour le mosellan Olivier Krumbholz, qui a participé 5 fois aux JO en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, la Lorraine a des atouts à faire valoir, pour profiter de l'événement et participer à l'organisation, notamment dans l'accueil d'équipes de sports collectifs.

Paris est quasiment assuré d'organiser les Jeux Olympiques 2024. Sa seule rivale, Los Angeles, a décidé de postuler pour les JO de 2028. La capitale française est donc la seule candidate pour accueillir ce grand rendez-vous sportif dans 7 ans. L'officialisation des jeux à Paris ne devrait être qu'une formalité le 13 septembre prochain à Lima. Marseille devrait aussi accueillir des compétitions, des stades de foot ailleurs en France seront également mobilisés mais pas dans le Grand Est. Malgré tout, la Lorraine pourrait-elle profiter des JO 2024 à Paris?

Pour le mosellan Olivier Krumbholz, qui a déjà participé 5 fois aux JO en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, notre région a des atouts à faire valoir: "Pourquoi pas la Lorraine terre d'accueil des équipes de sports collectifs? On a les installations qu'il faut, on a la compétence. Il y a une forte motivation en Lorraine et notamment en Moselle d'accueillir les Jeux Olympiques d'une manière ou d'une autre".

"La Lorraine est une terre de handball, on peut imaginer qu'une équipe vienne s'y préparer"

Olivier Krumbholz est enthousiaste. Il ne cite pas de site en particulier mais poursuit: "La Lorraine est une terre de handball, on peut imaginer qu'une équipe vienne s'y préparer. On doit se mobiliser pour faire partie de la fête, faire partie de l'organisation. Parce que l'organisation des jeux olympiques est un projet immense. Cela ne peut pas être seulement Paris qui l'organise, il faut que ce soit toute la France."