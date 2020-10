Jeux Olympiques 2024 : plusieurs sites retenus en pays de Savoie pour être centre d'entraînement des athlètes

Près d'un an après les dépôts de candidature, on connait enfin le nom des 619 sites et équipements retenus pour être des "CPJ", Centres de Préparation aux Jeux de Paris en 2024. Ils seront ainsi référencés dans un catalogue qui sera mis à la disposition des 206 Comités Nationaux Olympiques et 182 Comités Nationaux Paralympiques, dans le courant du premier trimestre de 2021.

5 sites en Savoie, 4 en Haute-Savoie

Ce sont les comités qui feront ensuite leur choix parmi cette sélection, et enverront leurs équipes dans les centres les plus adaptés à leurs besoins. Plus de 750 candidatures ont été présentées. Cinq sites ont été retenus en Savoie et quatre en Haute-Savoie.

Les sites retenus en Savoie

Aix-les-Bains : athlétisme, athlétisme paralympique, football, tennis, tennis fauteuil, trampoline, triathlon, triathlon paralympique

: athlétisme, athlétisme paralympique, football, tennis, tennis fauteuil, trampoline, triathlon, triathlon paralympique Base d'aviron d'Aiguebelette : aviron, aviron paralympique

: aviron, aviron paralympique Albertville : basketball, basketball fauteuil, handball

: basketball, basketball fauteuil, handball Les Saisies : handball

: handball Espace TignEspace : beach volleyball, cyclisme sur route, cyclisme sur route paralympique, football, handball, rugby à 7, volleyball assis, VTT

Les sites retenus en Haute-Savoie

La Clusaz : Cyclisme sur route, cyclisme sur route paralympique, VTT

: Cyclisme sur route, cyclisme sur route paralympique, VTT Evian : athlétisme, boxe, football, tennis de table, Trampoline

: athlétisme, boxe, football, tennis de table, Trampoline Les Gets : VTT

: VTT Morzine : Cyclisme sur route, Cyclisme sur route paralympique, triathlon, triathlon paralympique

