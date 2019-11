L'Yonne sera bien une "terre de jeux olympiques" en 2024 : Auxerre, Sens et le Tonnerrois viennent d'obtenir ce label pour promouvoir les JO. Et rappeler que les jeux olympiques ne se limitent pas à Paris.

JO 2024 : Sens, Auxerre et le Tonnerrois décrochent le label "Terres de jeux olympiques"

Yonne, France

Les JO en 2024, ce n'est pas qu'à Paris. Le label "Terre de jeux olympiques" a été attribué mercredi à trois collectivités de l'Yonne qui en avaient fait la demande : la ville d'Auxerre, la ville de Sens et la communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne. Pour l'instant, 500 collectivités en France l'ont obtenu.

"Nous sommes tous candidats, avec la France" - Anne Jérusalem, présidente du Tonnerrois en Bourgogne

A quoi ce label va-t-il servir ? "Nous nous sommes engagés à développer des actions de promotion des JO, avec les établissements scolaires, les clubs, les centres de loisirs, explique Anne Jérusalem, la présidente de l'intercommunalité du Tonnerrois. On va avoir un kit de promotion, et on pourra apposer le logo sur nos affiches, nos dossards ou nos tee-shirts. Ça rappellera que nous sommes tous candidats, avec la France".

"Insuffler du sport à tout le monde, pas seulement pendant les JO" - Patrice Hennequin, le président du comité olympique de l'Yonne

Ce label "Terre de jeux Olympiques" n'implique aucun engagement financier. "C'est un engagement pour insuffler du sport à tout le monde, pas seulement pendant les JO, détaille Patrice Hennequin, le président du comité olympique de l'Yonne. Il y a aussi la notion d'héritage, l'après-JO. Faire participer tout le monde comme ça, c'est la première fois que ça se réalise. Si on prend l'exemple des JO de Londres, le reste de l'Angleterre n'avait pas été touché".

Par ailleurs, le centre de formation de l'AJA est la seule structure du département à être candidate pour être "centre de préparation olympique". La décision sera rendue en début d'année prochaine.