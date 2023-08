JO 2024 : succès pour l'épreuve test de tir à l'arc

C'est la grande gagnante de l'épreuve test de Tir à l'arc. Lisa Barbelin, médaille d'argent la première de sa carrière, et sur une flèche en plein coeur du public parisien. L'athlète française de 23 ans a enflammé les 600 spectateurs présents.

A l'issue de sa défaite en finale face à une Américaine, elle a eu du mal à contenir son émotion: "C'est indescriptible. Se retrouver sur un podium en face de la Tour Eiffel, à la maison, avec Tony Estanguet qui donne la médaille... Je suis désolée je n'arrive pas à retenir mes larmes, mais je suis hyper contente, c'est incroyable."

Le public au rendez-vous

Dans les travées, aucun siège vide. Malgré le prix des places - entre 38 et 60 euros - cette épreuve de la Coupe du monde et son cadre incroyable a fait le plein et affiche complet, sous un soleil accablant. "Cela fait 40 ans que je suis le tir à l'arc", glisse Bruno entre deux manches. "L'ambiance est extraordinaire, le cadre tout autant, ça donne envie d'être là l'année prochaine pour les Jeux. Je n'ai pas encore mes billets, mais ça va encore plus me donner envie de venir."

Alexis également n'en perd pas une miette. "C'est superbe, ça me donne un avant-goût de l'an prochain. J'ai déjà pris mes billets, des places VIP pour être tout devant lors des épreuves."

Tony Estanguet "ravi"

Du côté du comité d'organisation, c'est de la satisfaction et peut-être même un peu de soulagement après les soucis rencontrées pour le test-event du triathlon du paratriathlon . "Il y a quelques années quand on l'a inscrit dans un dossier de candidature, on ne savait pas trop ce que cela allait donner, mais on n'avait pas trop de doutes", avoue Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. "On est ravis de voir 'en vrai' tout ce que ça peut donner en vue de l'année prochaines. Cela a l'air de plaire aux athlètes, le site est incroyable, en plein coeur de Paris, on est très contents, c'est un très bon bilan."

Pour cette étape de la Coupe du monde, il y avait 600 spectateurs, il y en aura 9000 lors des Jeux de Paris. © Radio France - Julien Froment

Et l'an prochain, le tir à l'arc "changera de dimension" dixit Tony Estanguet puisque l'épreuve olympique se fera devant quinze fois plus de change, les tribunes pourront accueillir jusqu'à 9000 spectateurs. Mais, le Comité d'organisation se félicite de l'organisation, "on repart avec des confirmations, les deux sites, celui du triathlon et celui du tir à l'arc sont adaptés pour accueillir ces compétitions", conclut Tony Estanguet.