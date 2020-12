JO 2024 : trois bassins de natation temporaires seront légués à la Seine-Saint-Denis

Le comité d'organisation de Paris 2024 a décidé de léguer trois bassins de natation temporaires à des collectivités de la Seine-Saint-Denis, à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les villes intéressées pour les recevoir ont jusqu'au 5 février 2021 pour se manifester.

Les JO de Paris 2024 seront l'occasion pour la Seine-Saint-Denis de gagner quelques piscines supplémentaires. Paris 2024 lance, avec le conseil départemental et la préfecture, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour léguer trois bassins temporaires à des collectivités du département, à l'issue des Jeux.

Trois bassins temporaires

Il s'agit de deux bassins qui seront installés dans La Défense Arena à Nanterre, dont celui qui accueillera les compétitions de natation et de para-natation ainsi que les finales des épreuves de water-polo. L'autre bassin est celui de l'échauffement. Enfin, le troisième est celui qui sera installé à proximité immédiate du Centre Aquatique Olympique (CAO), à Saint-Denis et qui servira également de bassin d'échauffement pour la natation artistique et le water-polo.

Les collectivités intéressées pour recevoir l'un de ces bassins à l'issue des Jeux, ont jusqu'au 5 février 2021 pour se manifester. Puis, elles devront remettre avant la fin du mois de mai 2021 un dossier complet de candidature expliquant leur projet.

"L'héritage" des Jeux pour le 93

Paris 2024 s'est engagé à léguer "gracieusement" ces bassins temporaires à la Seine-Saint-Denis, l'un des départements de France le "plus carencé en infrastructures sportives", rappelle les organisateurs des Jeux. C'est particulièrement vrai pour les piscines alors qu'un enfant sur deux entrant en 6ème ne sait pas nager dans le 93. Ce don en quelque sorte de bassin fait partie du volet "héritage" mis en avant par Paris 2024.