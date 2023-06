JO de Paris 2024 : comment les porteurs de la flamme olympique sont-ils choisis ?

Ce sera le premier temps fort de l'année olympique en France : le relais de la flamme . Il débutera le 8 mai 2024 à Marseille, sillonnera 64 territoires de France métropolitaine et d'Outre-mer avant d'arriver à Paris le 26 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Au total, ce sont 10.000 personnes qui se relaieront pour porter la flamme olympique. Comment seront-elles choisies ? Qui peut candidater ? France Bleu vous explique.

ⓘ Publicité

Qui portera la flamme ?

Le comité d'organisation des Jeux olympiques a fixé à 10.000 le nombre de personnes qui porteront la flamme olympique en France métropolitaine et en Outre-mer. Dans le détail, il y aura 7.000 relayeurs en individuel et 3.000 en collectif. C'est l'une des nouveautés de ce relais de la flamme olympique : le relais collectif composé par un groupe de 24 porteurs, dont un seul membre portera la torche, pour représenter une fédération sportive, par exemple.

Les organisateurs des Jeux olympiques précisent que des personnes en situation de handicap feront également partie des relayeurs, que la parité hommes-femmes sera respectée, et que tout le monde peut candidater à partir de 15 ans.

À noter que chaque relayeur portera la flamme pendant environ quatre minutes sur une distance de 200 mètres.

Des capitaines et des ambassadeurs pour accompagner le relais

Quatre capitaines ont été désignés pour être les ambassadeurs du relais de la flamme olympique. Il s'agit des champions de natation Laure et Florent Manaudou, ainsi Dimitri Pavadé (saut en longueur) et de Mona Francis (paratriathlon).

Des premiers ambassadeurs ont également été désignés pour accompagner le relais. Il s'agit du comédien Jamel Debbouze, de l'ancienne Miss France Marine Lorphelin, de l'astronaute Thomas Pesquet et du chef Thierry Marx.

Marine Lorphlin, Thomas Pesquet et Jamel Debbouze, les premiers ambasseurs désignés pour accompagner le relais de la flamme olympique © AFP - FRANCK FIFE

Qui choisit les porteurs de la flamme ?

Les organisateurs des JO de Paris ont indiqué qu'il y aura trois grandes familles parmi les porteurs de la flamme : les sportifs, qu'il s'agisse d'anonymes ou de grands champions ; les représentants des territoires, il pourra s'agir d'artisans, de chefs d'entreprises, de personnalités possédant un savoir-faire particulier ; et enfin les personnes engagées, que ce soit dans l'environnement, dans l'éducation ou dans l'insertion.

Un tiers des relayeurs seront sélectionnés par le comité d'organisation , un autre tiers sera désigné par les parrains du relais de la flamme olympique : le groupe BPCE (Banques populaires et Caisses d'Épargne) et Coca-Cola. Le dernier tiers sera choisi par les autres partenaires des JO et les derniers 10% seront nommés par les territoires accueillant la flamme.

BPCE a déjà lancé sa sélection depuis le 1er juin. Coca-Cola démarre le processus le 17 juillet. La grande majorité des noms sera connue début 2024. En revanche, le nom des grands champions et des personnalités sera égrené au fil des mois, avec le secret ultra-gardé du dernier relayeur qui aura l'honneur d'allumer la vasque olympique.

► Notre dossier pour tout savoir sur le relais de la flamme olympique