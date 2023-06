JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans l'Allier

La flamme olympique va effectuer un long périple à travers la France avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024 . Allumée le 16 avril 2024 à Olympie en Grèce avant rejoindre le Pirée pour monter à bord du Belem, le fameux trois-mâts, le 27 avril. Elle est attendue en France le 8 mai. La flamme olympique débutera alors son parcours pour sillonner 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet.

Parmi les villes étapes de ce périple, Vichy, dans l'Allier, accueillera la flamme le 21 juin 2024. Labellisée "Terre de Jeux 2024", la cité thermale revendique son identité sportive, et l'implantation du Creps (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive) dans la ville en fait un lieu emblématique. Le territoire a d'ailleurs été retenu comme Centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques.

Sur place, les capacités d'hébergement sont importantes et les équipements sportifs nombreux ; terrains officiels d'entraînement, bassin olympique, un plan d'eau de 100 ha sur l'Allier, un parc omnisports de 120 ha ou encore un hippodrome.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique pendant les 68 jours de ce relais jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août. Les Jeux paralympiques s'ouvriront eux le 28 août et seront clôturés le 8 septembre .

