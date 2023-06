JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans l'Hérault

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet. Après son passage à Arles (Bouches-du-Rhône) le 12 mai, le relais passera la journée du 13 mai dans l'Hérault. sur un parcours tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France..

ⓘ Publicité

Montpellier a été choisie pour être ville-étape. Une "programmation festive, populaire, gratuite et ouverte à tous, autour des valeurs du sport" y est prévue toute la journée et la soirée. Mais le relais passera d'abord par Millau et Sète, associées à la capitale locale pour contourner le refus initial du Conseil départemental de l'Hérault , qui jugeait prohibitif l'investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le passage de la flamme. Les trois villes se sont portées volontaires en leur propre nom.

Parmi les sites traversés par le relais, l'arc de Triomphe de Montpellier et le viaduc de Millau. Des discussions seraient en cours avec le FISE pour associer l'événement au passage de la flamme, sachant que plusieurs disciplines proposées au Festival International des Sports Extrêmes seront olympiques en 2024.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

Les départements traversés par le relais

loading

Les villes étapes et sites emblématiques traversés

loading

► Notre dossier pour tout savoir sur le relais de la flamme olympique