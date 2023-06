JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans la Marne

Le dimanche 30 juin 2024, la flamme olympique sera dans la Marne. C'est l'un des 65 départements qui accueilleront ce symbole des JO avant la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet à Paris. Le tracé, qui débute le 8 mai à Marseille, a été dévoilé ce vendredi par les organisateurs, avec les 165 premiers lieux.

Reims est ville-étape du périple marnais. La flamme empruntera aussi la célèbre avenue de Champagne à Epernay. Sur un peu plus d'un kilomètre, elle accueille une succession de châteaux et hôtels particuliers, dont les sièges des grandes maisons de champagne et elle est inscrite à l'Unesco, avec les Coteaux, maisons et caves de champagne.

Arrivée de Meuse, la flamme quittera la Marne pour le département du Nord.

Les organisateurs ont choisi de mettre en avant des sites emblématiques de l'histoire de France , le patrimoine naturel, le sport et les savoir-faire français. D'autres lieux seront dévoilés par la suite.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre.

