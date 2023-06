JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans la Somme

La flamme olympique débutera son parcours en France le 8 mai à Marseille. Elle sillonnera 65 départements avant de rejoindre Paris, le 26 juillet. Au lendemain de son passage dans le Pas-de-Calais, le relais passera la journée du jeudi 4 juillet dans la Somme. Plusieurs communes et sites du département seront traversés par les porteurs de la flamme.

Amiens a été choisie pour être ville-étape. Auparavant, le relais passera notamment par la Baie de Somme et en particulier à Saint-Valery-sur-Somme. Jusqu'à l'arrivée à Amiens, sept communes seront traversées.

Un parcours représentatif d'Amiens espéré

La journée se conclura à Amiens où une vasque olympique sera allumée par le dernier porteur de la flamme dans le département : cela aura lieu devant le cirque Jules Verne, "un lieu emblématique de notre Ville, mais aussi assez vaste pour accueillir cet évènement", indique Guillaume Duflot, vice-président d'Amiens Métropole en charge des sports. Le parcours a été tracé pour mettre en valeur le patrimoine historique, les espaces naturels ainsi que les savoir-faire de la France.

Ainsi, Guillaume Duflot espère que "le parcours sera représentatif de l'identité d'Amiens : j'aimerais que la flamme passe par les quartiers politique de la ville, par le centre, et par les lieux symboles de notre histoire et notre patrimoine - les Hortillonnages, la Cathédrale." Ce parcours doit être présenté début juillet au comité d'organisation des Jeux, qui le valide ou non, puis par les autorités. Une réunion doit avoir lieu en septembre 2023 entre la Métropole et la préfecture de la Somme pour étudier le parcours sous l'angle de la sécurité.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août.

