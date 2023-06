JO de Paris 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique dans le Doubs

Le Doubs est le seul département de Franche-Comté qui verra passer la flamme olympique, à l'été 2024. Le symbole des JO va traverser 65 départements avant la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet à Paris. Le tracé, qui débute le 8 mai à Marseille, a été dévoilé ce vendredi par les organisateurs , avec les 165 premiers lieux. Le mardi 25 juin 2024, la flamme sera dans le Doubs, pour une arrivée à Besançon, ville étape.

La flamme va partir des tremplins de Chaux-Neuve, site de saut à ski qui accueille des compétitions internationales. La petite station du massif jurassien est la capitale française du combiné nordique et accueille régulièrement une manche de Coupe du monde. Cette discipline qui allie saut à ski et course de fond a apporté à la France plusieurs médailles olympiques, dont l'or à Jason Lamy-Chappuis en 2010.

Les étapes de Chaux-Neuve à Besançon

Ensuite, la flamme passera par la ville de Pontarlier pour rejoindre ensuite le gouffre de Poudrey à Etalans, symbole de l'eau et de la spéléologie. La flamme olympique continuera son parcours par la ville de Maîche, puis celle de Montbéliard, deuxième ville du département. Les porteurs se relaieront ensuite à Baume-les-Dames pour terminer la journée avec une arrivée à Besançon, au parc de la gare d'Eau.

Venue de Haute-Savoie, la flamme partira ensuite en Alsace.

Les organisateurs ont choisi de mettre en avant des sites emblématiques de l'histoire de France, le patrimoine naturel, le sport et les savoir-faire français. D'autres lieux seront dévoilés par la suite.

Au total, 10.000 personnes se relaieront pour porter la flamme olympique jusqu'à Paris, le 26 juillet, date d'ouverture des JO qui se termineront le 11 août. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre.

